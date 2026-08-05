Pisar suelo peruano es sinónimo de enamorarse de su gente y es la experiencia que quiso vivir Simone Biles en su primera visita al Perú. La medallista olímpica llegó la noche del lunes al suelo patrio, donde fue recibida por decenas de fanáticas gimnastas, firmó el libro de personajes ilustres y de inmediato de trasladó al Cusco para cumplir uno de sus deseos: conocer de cerca la cultura peruana.

Ganadora de 11 medallas olímpicas, Simone es la invitada especial para lo que será el inicio de la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Mañana estará en la Plaza de Armas de Lima en la ceremonia especial del encendido del reloj que nos recordará cuántos días faltan para el gran evento.

“Es muy emocionante estar en el Perú, es muy agradable estar en este hermoso país”, aseguró a su llegada a Lima. Luego, Simone Biles aprovechó para disfrutar de la capital histórica de los incas.

“Solo quiero divertirme y conocer la cultura”, agregó sobre sus expectativas, y por eso las autoridades de la organización de Lima 2027 hicieron las conexiones para que pudiera disfrutar de la emblemática ciudad.

Bien abrigada y elegante, la estadounidense arribó temprano a Cusco y conoció un poco del centro histórico, que disfrutó desde uno de los miradores de la ciudad, antes de emprender el viaje al Valle Sagrado, donde conoció de cerca Ollantaytambo. Lamentablemente, por cuestiones climáticas, no pudo completar el viaje en tren hacia Aguas Calientes y Machu Picchu. Le quedó pendiente esa visita y tuvo que regresar al Cusco.

—En Lima—

Este jueves, en la Plaza de Armas de Lima, Simone Biles será una de las grandes invitadas para la ceremonia donde también se lanzará el Programa de Voluntariado de Lima 2027 y se realizará el encendido del reloj panamericano.

También estará la paratleta panameña Karen Palomeque, récord mundial en los 400 metros T38 conseguido el mes pasado en Colombia.

Además, será una fiesta para todo el público, con shows artísticos gratuitos (previa inscripción en Teleticket) y el cierre de la jornada estará a cargo del reconocido grupo musical nacional Los Mirlos.

Así se lanza la cuenta regresiva One Year To Go, a un año de los Juegos Panamericanos Lima 2027, que desde el 23 de julio del próximo año nos volverá a hacer vibrar del mejor deporte el continente.