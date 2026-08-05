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Resumen

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Simone Biles en Ollantaytambo. (Foto: Panam Sports)
Simone Biles en Ollantaytambo. (Foto: Panam Sports)
Por Christian Cruz Valdivia

Pisar suelo peruano es sinónimo de enamorarse de su gente y es la experiencia que quiso vivir Simone Biles en su primera visita al Perú. La medallista olímpica llegó la noche del lunes al suelo patrio, donde fue recibida por decenas de fanáticas gimnastas, firmó el libro de personajes ilustres y de inmediato de trasladó al Cusco para cumplir uno de sus deseos: conocer de cerca la cultura peruana.

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