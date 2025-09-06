Este sábado 6 de septiembre Aryna Sabalenka venció a la estadounidense Amanda Anisimova y conquistó su segundo trofeo consecutivo del US Open.

La bielorrusa, primera en el ranking, se impuso por 6-3 y 7-6 (7/3) a Anisimova (9) y logró ser la primera en repetir el título del US Open desde Serena Williams (2012, 2013 y 2014).

La bielorrusa, de 27 años, logró cerrar el curso con un título grande, el cuarto de su palmarés, después de derrotas en las finales del Abierto de Australia y de Roland Garros.

