Por Redacción EC

TenistaSet 1Set 2Set 3Total
Ignacio Buse5362
Joao Fonseca7641

Ignacio Buse derrotó 2-1 a Joao Fonseca este jueves 19 de febrero por los octavos de final de Río Open 2026, desde el en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.

