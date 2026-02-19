|Tenista
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Total
|Ignacio Buse
|5
|3
|6
|2
|Joao Fonseca
|7
|6
|4
|1
Ignacio Buse derrotó 2-1 a Joao Fonseca este jueves 19 de febrero por los octavos de final de Río Open 2026, desde el en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
|Tenista
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Total
|Ignacio Buse
|5
|3
|6
|2
|Joao Fonseca
|7
|6
|4
|1
Ignacio Buse derrotó 2-1 a Joao Fonseca este jueves 19 de febrero por los octavos de final de Río Open 2026, desde el en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.