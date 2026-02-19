Tenista Set 1 Set 2 Set 3 Total Ignacio Buse 5 3 6 2 Joao Fonseca 7 6 4 1

Ignacio Buse derrotó 2-1 a Joao Fonseca este jueves 19 de febrero por los octavos de final de Río Open 2026, desde el en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.