Ignacio Buse se prepara para su debut en Winston-Salem y sorprende con un look sofisticado. Foto: EFE
Ignacio Buse se prepara para su debut en Winston-Salem y sorprende con un look sofisticado. Foto: EFE
Por Redacción EC

Ignacio Buse ya vive las horas previas a su esperado debut en el Winston-Salem Open, pero antes de volver a enfocarse en la competencia, el tenista peruano mostró una faceta diferente desde uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

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