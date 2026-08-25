Ignacio Buse ya vive las horas previas a su esperado debut en el Winston-Salem Open, pero antes de volver a enfocarse en la competencia, el tenista peruano mostró una faceta diferente desde uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Ignacio Buse ya vive las horas previas a su esperado debut en el Winston-Salem Open, pero antes de volver a enfocarse en la competencia, el tenista peruano mostró una faceta diferente desde uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
El deportista compartió una postal desde The Graylyn Estate, reconocido por su arquitectura, historia y ambiente sofisticado, donde dejó ver un estilo clásico y elegante.
Ignacio Buse y su faceta más sofisticada
Desde The Graylyn Estate, Buse se mostró alejado por un momento de las pistas y apostó por una imagen más fashion, con un estilo clásico, sofisticado y effortless.
La visita permitió al tenista peruano disfrutar de uno de los espacios que forman parte de la identidad de Winston-Salem, ciudad que durante estos días concentra la atención del mundo del tenis por la disputa del torneo ATP.
The Graylyn Estate, una postal diferente de Winston-Salem
The Graylyn Estate destaca por combinar historia, arquitectura y elegancia en un entorno pensado para desconectarse del ritmo cotidiano.
El lugar también aparece como una alternativa atractiva para quienes llegan a Winston-Salem por el torneo y buscan conocer una faceta diferente de la ciudad, más allá de las pistas de tenis.
La presencia de Buse en este escenario permitió unir dos elementos que acompañan estos días en Winston-Salem: el tenis y el buen estilo.
Buse se enfoca en su debut en el Winston-Salem Open
Tras esta pausa en uno de los lugares más representativos de la ciudad, Ignacio Buse tiene ahora la mirada puesta en su participación en el Winston-Salem Open.
El peruano afrontará el torneo como parte de su preparación rumbo al US Open, uno de los grandes objetivos de la temporada. Su presencia en Winston-Salem representa una nueva oportunidad para sumar experiencia y competir en el circuito ATP antes del último Grand Slam del año.
A new look 😎— Winston-Salem Open (@WSOpen) August 24, 2026
Ignacio Buse at @GraylynEstate 🏰#WSOpen pic.twitter.com/Aq7FaH4erm
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