Sufrió para ganar: Gonzalo Bueno ya está en cuartos de final del Lima Challenger 3. (Foto: Omar Rasjido)
Sufrió para ganar: Gonzalo Bueno ya está en cuartos de final del Lima Challenger 3. (Foto: Omar Rasjido)
Redacción EC
Redacción EC

Dicen que si no se sufre no vale y Gonzalo Bueno puede dar fe de eso. El tenista peruano tuvo problemas para imponerse en tres sets a Alex Barrena y avanzar a los cuartos de final del Lima Challenger 3, donde enfrentará al chileno Cristian Garín.

Luego de vencer en primer ronda al lituano Vilius Gaubas (128º ATP), el trujillano (218º ATP) llegó con la confianza al tope para doblegar a su rival, que también estaba mejor posicionado que él en el rankin (177º).

El primer set lo ganó por 6-3 con claridad, pero las cosas se complicaron en el segundo parcial. Allí, Barrena dominó y venció por 6-1. Todo se definió en el tercer set, donde Bueno llegó a estar 4-1 y con todo a su favor; sin embargo, su rival llevó el partido hasta el tie break.

En la definición, Bueno pudo imponerse por un 9-7 que le permitió sellar su clasificación. Ahora, el peruano se enfrentará ante el chileno Cristian Garín, número 104° del ATP y tercer favorito en ganar el torneo limeño.

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC