Dicen que si no se sufre no vale y Gonzalo Bueno puede dar fe de eso. El tenista peruano tuvo problemas para imponerse en tres sets a Alex Barrena y avanzar a los cuartos de final del Lima Challenger 3, donde enfrentará al chileno Cristian Garín.

Luego de vencer en primer ronda al lituano Vilius Gaubas (128º ATP), el trujillano (218º ATP) llegó con la confianza al tope para doblegar a su rival, que también estaba mejor posicionado que él en el rankin (177º).

El primer set lo ganó por 6-3 con claridad, pero las cosas se complicaron en el segundo parcial. Allí, Barrena dominó y venció por 6-1. Todo se definió en el tercer set, donde Bueno llegó a estar 4-1 y con todo a su favor; sin embargo, su rival llevó el partido hasta el tie break.

En la definición, Bueno pudo imponerse por un 9-7 que le permitió sellar su clasificación. Ahora, el peruano se enfrentará ante el chileno Cristian Garín, número 104° del ATP y tercer favorito en ganar el torneo limeño.

Realmente increíble el partido que le acaba de ganar Gonzalo Bueno a Alex Barrena. Estuvo arriba todo el tercer set, pero necesitó 8 match points para cerrarlo.



El circuito @ATPChallenger es lo más grande que hay. pic.twitter.com/vOwsQKLii2 — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) November 7, 2025

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.