Resumen

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Tras el tricampeonato en vóley: Facundo Morando no seguirá como técnico de Alianza Lima. (Foto: @AlianzaLimaVB)
Tras el tricampeonato en vóley: Facundo Morando no seguirá como técnico de Alianza Lima. (Foto: @AlianzaLimaVB)
Por Redacción EC

Lo que era un secreto a voces se confirmó. Facundo Morando no continuará como técnico del equipo de vóley de Alianza Lima y buscará otros horizontes para continuar su carrera. La noticia la confirmó la propia Cenaida Uribe, jefa de equipo del cuadro blanquiazul, tras obtener el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

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