Lo que era un secreto a voces se confirmó. Facundo Morando no continuará como técnico del equipo de vóley de Alianza Lima y buscará otros horizontes para continuar su carrera. La noticia la confirmó la propia Cenaida Uribe, jefa de equipo del cuadro blanquiazul, tras obtener el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

En conversación con Latina, Uribe dio a conocer la decisión de Morando y el motivo de su salida del club. “Obviamente, por decisiones personales y por un crecimiento personal y profesional, lo entendemos. Esto lo habíamos conversado hace tiempo, pero, obviamente, teníamos que terminar el campeonato”, sostuvo.

En ese sentido, Uribe se mostró agradecida por el trabajo de Morando durante el tiempo que estuvo a cargo del equipo de vóley y aseguró que están satisfechos con los resultados obtenidos en esta etapa.

¡NOS CONSAGRAMOS TRICAMPEONAS DE LA LIGA PERUANA DE VÓLEY! 🏆🏆🏆



Gracias a nuestra fiel hinchada que nos acompañó de inicio a fin toda la temporada.👏🏾



¡ARRIBA ALIANZA, TODA LA VIDA! ⚪️🔵 pic.twitter.com/Vye0OPA4xq — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) May 4, 2026

“Fue muy importante el aporte que ha dado él. Tiene otra manera de trabajar en comparación a otros técnicos, pero a nosotros nos ha resultado y estamos muy contentos”, finalizó.

La salida de Morando genera sorpresa entre los hinchas blanquiazules, pues consideradaban al técnico el candidato ideal para continuar con un proyecto exitoso. Es más, el propio Facundo agradeció a los aficionados por su apoyo.

“Esto es para mí increíble. Para mí es miy importante esta gente y esto es para los que creyeron y para los que no creyeron también”, apuntó.

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