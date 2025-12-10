Alianza Lima venció 3-1 a Zhetysu de Kazajistán por la segunda fecha del Mundial de Clubes que se lleva a cabo en Brasil.

El conjunto ‘íntimo’, de esta manera, se recuperó de la derrota en su debut ante Osasco São Cristóvão Saúde.

Esta victoria las mantiene en carrera rumbo a la clasificación a la semifinal del certamen; para ello, deberá vencer a Savino Del Bene Scandicci (Italia) en la última fecha de la fase de grupos.

Actualmente, las íntimas se ubican en la tercera posición, y el club italiano en la segunda casilla; por lo que solo le sirve la victoria para asegurar su cupo.

Los dos primeros clubes del Grupo A y Grupo B se enfrentarán en la semifinal del Mundial de clubes.