Un video falso creado con inteligencia artificial (IA) circula en redes sociales usando la imagen del exdirector periodístico de El Comercio, Francisco Miró Quesada Rada, para promover un supuesto “ingreso pasivo sólido” de 380 soles. Alertamos a nuestra comunidad que el material es completamente FALSO.

La publicación utiliza la imagen y voz del reconocido periodista para comunicar que “El nuevo proyecto de Francisco Miró Quesada Rada ya ha hecho felices a más de 10,000 residentes peruanos. La plataforma promete un ingreso garantizado de mínimo de 15,000 soles por semana con una inversión mínima”. Sin embargo, se trata de una oferta engañosa.

Recordamos que ni Francisco Miró Quesada Rada ni El Comercio tienen relación alguna con este tipo de mensajes ni con supuestos métodos de inversión. Reiteramos a nuestros suscriptores y lectores que NO hemos publicado ningún video ni noticia alusiva a dicho ofrecimiento. El objetivo de este tipo de contenidos es confundir y estafar.

Desde la redacción de El Comercio, pedimos a la comunidad verificar siempre nuestras cuentas y plataformas oficiales antes de compartir información dudosa. El Comercio solo se comunica a través de correos con los dominios @comercio.com.pe y @ec.pe, además de sus canales oficiales en redes sociales.