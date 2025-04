La icónica banda estadounidense de pop rock y rock alternativo, Sixpence None The Richer, llegará a Lima a ofrecer un concierto inolvidable en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La banda de los 90 tocará grandes éxitos como “Kiss Me” y “There She Goes” en una noche inolvidable para los fans del pop y rock alternativo.

Cabe indicar que la banda se reúne después de 23 años para tener este único show como parte de su gira especial por Latinoamérica. Si quieres ser parte de este espectáculo y obtener tu entrada con el 20% de descuento, solo debes registrarte y/o iniciar sesión en la web de Ticketmaster, seleccionar la tarifa del Club El Comercio y colocar tu número de documento de identidad.

Para comprar en los módulos, solo debes estar presente y mostrar tu identificación. En este caso, solo podrás comprar como máximo 2 entradas para el evento. No dejes pasar esta oportunidad de vivir los grandes éxitos de una de las bandas más icónicas del pop rock. ¡Prepárate para cantar y emocionarte junto a ellos!

Su visita al Anfiteatro del Parque de la Exposición el 17 de junio será un evento histórico para los fanáticos locales, quienes han esperado años para este momento. Recuerda que si eres parte de la comunidad de suscriptores tienes acceso a varios beneficios y descuentos. Adquiere pronto tus entradas.

TE PUEDE INTERESAR

Ofrece regalos únicos para sorprender con Florería Boom

Disfruta de “Secretos” con un 30% de descuento

Obtén hasta el 20% de descuento en tus compras con Wong