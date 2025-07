Vacunación infantil: A mitad del 2025, el Perú solo ha completado el 30,8% de las dosis para menores de 5 años

En enero del 2024, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) emitió una alerta epidemiológica tras la confirmación de dos casos de sarampión: un joven de 21 años procedente de Europa y una bebé de 10 meses, probablemente contagiada dentro del país. El hecho causó alarma, pues representó la primera señal de transmisión local desde el año 2000, hace más de dos décadas.

Por esa razón, las autoridades implementaron un cerco epidemiológico en Lima. En mayo del 2025 se activó una segunda alerta nacional, después de que un niño de 11 años regresó enfermo desde Estados Unidos. Así, se confirmó un caso importado y se reavivaron las alarmas de reintroducción del virus.

Ambos sucesos ponen en evidencia la vulnerabilidad del país ante enfermedades que, en teoría, estaban controladas.

A junio del 2025, el avance del esquema regular de vacunación para niños menores de 5 años alcanza, en promedio, solo un 30,8% en todo el país. El número, aparentemente técnico, muestra un problema estructural: a mitad del año en curso, en el Perú no se ha alcanzado siquiera la mitad del objetivo anual de vacunación en uno de los grupos poblacionales más vulnerables.

A través de un pedido de acceso a la información pública, ECData obtuvo las cifras de la cobertura nacional de vacunas.

El análisis muestra que desde el 2015, el esquema de inmunización en la primera infancia ha mostrado una caída sostenida. Ese año se alcanzaba un promedio superior al 90%, con un sistema que lograba inmunizar oportunamente a la mayoría de los niños en todo el país. Pero la situación se deterioró drásticamente tras el 2020, el año en que el COVID–19 paralizó al mundo, y no ha vuelto a estabilizarse desde entonces.

El promedio del 2024 cerró en 74,75%. En tanto, en este 2025 podría registrarse un retroceso más severo.

El doctor Walter Mendoza, Investigador Titular de la Universidad Científica e Investigador Distinguido del RENACYT, menciona que “no se está viendo ni atendiendo la situación con la complejidad que esta tiene”. El experto señala que para el periodo 2023-2026 se declaró como prioridad la vacunación. No obstante, esto no quiere decir que su implementación haya sido la más idónea y que no se están considerando diferentes variables.

“Primero, hay que tener en cuenta la heterogeneidad socio-demográfica que tiene el país y que está cambiando rápidamente... Si se asume que el país es el mismo desde hace 20 o 30 años, nos estamos equivocando. No hemos hecho lo suficiente para caracterizar las necesidades de vacunación a lo largo del ciclo de vida y del territorio. Porque una cosa es vacunar en áreas urbanas, y otra muy distinta es vacunar en zonas rurales, por ejemplo”, señala Mendoza.

Otro aspecto relevante para el investigador es que “hay muchas familias que no migran sino que se movilizan. Circulan en el territorio a lo largo del año: están tres meses en Lima, tres meses en la selva... y la vacunación no necesariamente está registrada de forma integrada.”

Finalmente, explica que otro de los factores podría deberse a la desinformación que tienen los padres sobre la vacunación. “La desinformación no circula como solemos ver en notas de prensa. Circula a altas velocidades a través de las redes sociales, de cadenas de WhatsApp y eso tampoco se está combatiendo con alguna campaña potente”, dice.

Las vacunas que más y menos avanzan

Más preocupante aún es el desglose de las cifras: ninguna de las 41 vacunas del esquema nacional supera el 40% de cobertura a junio de este 2025.

Las vacunas que más se han aplicado —tales como la BCG (39%), neumococo, rotavirus y pentavalente de menores de 1 año— rozan entre el 35% y el 37%. La mayoría de vacunas, más del 75% del total, ni siquiera alcanza el 30%.

Algunas, como los refuerzos aplicados después del primer año o las aplicadas a niños que no fueron inmunizados oportunamente no superan ni el 5% de cobertura.

El patrón sugiere un problema estructural en el seguimiento y el calendario. Las vacunas con mayor cobertura son las que se aplican durante los primeros meses de vida, generalmente cuando los padres aún acuden a controles regulares.

En cambio, las que requieren retorno al establecimiento —como los refuerzos a los 12, 18 meses o 4 años— muestran coberturas críticas, lo que evidencia fallas en el sistema de convocatorias, seguimiento y registro.

“Se tiene que considerar que no son solo recién nacidos. También hay que pensar en los niños de uno, dos, tres o cuatro años que están o no están en el colegio. Si no están escolarizados, hay aún menos posibilidades de que accedan a la vacuna”, dice Mendoza.

El experto señala que “lo más urgente es recuperar los registros: todo aquello que el sector privado u otros sectores no hubieran reportado, hay que reportarlo. Y además ser más activos en la búsqueda de niños no vacunados”.

Presupuesto ejecutado, pero sin resultados visibles

El Minsa cuenta con un presupuesto específico para el programa de inmunizaciones. Sin embargo, al primer semestre del año, el avance presupuestal en los gobiernos regionales es apenas del 50,7%, según el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En otras palabras, el plan se ha empezado a ejecutar, pero el resultado no se traduce aún en coberturas efectivas.

Algunas regiones, como Lambayeque, Pasco y Piura, registran avances financieros por debajo del 40%. A su vez, presentan algunas de las coberturas más bajas. Otras, como Puno o La Libertad, han ejecutado más del 50% de su presupuesto, pero sus indicadores de vacunación también se ubican en los últimos lugares.

El desbalance muestra un sistema que gasta, pero no logra proteger.

Diez años de caída

Los datos analizados entre el 2015 y el 2025 indican que la cobertura nacional promedio ha caído en una década: de 93,7% en el 2015 a 30,8% en el 2025 (en avance parcial). Aunque hubo una ligera recuperación después del impacto más fuerte de la pandemia (2020–2021), los niveles actuales ubicarían al país en su punto más bajo de la última década.

Mientras tanto, los riesgos aumentan: enfermedades como el sarampión y la polio —ya erradicadas en el pasado— podrían volver a circular si la inmunización no se recupera.

“Si no se hace nada, enfermedades como el sarampión o la polio podrían resurgir. No hay que tener en cuenta solo lo que pasa en el Perú. Hay países limítrofes con coberturas muy bajas, y mucha población migrante en situación precaria. El niño sin vacuna viene al Perú. La vigilancia tiene que ser mucho más intensa y saber que así como en el caso del niño que vino de Europa y tenía sarampión, la cobertura de vacunación también está baja allá.”, señala Mendoza.