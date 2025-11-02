CADE Ejecutivos 2025: vuelve a la capital con una agenda transversal de gobierno, seguridad y crecimiento

Después de 17 años, CADE Ejecutivos vuelve a Lima en un momento decisivo para el país: a puertas de un nuevo proceso electoral y ante la urgencia de fortalecer la democracia y promover un crecimiento sostenido. El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, busca plantear una hoja de ruta basada en acciones concretas y liderazgo responsable.

La inauguración estará a cargo de Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025, quienes presentarán los objetivos y temas de esta edición número 63. El mensaje de bienvenida estaría a cargo de José Jerí, presidente de la República del Perú, quien aún no ha confirmado su asistencia.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La primera jornada abrirá con el bloque “Libertad y crecimiento”, comenzará con una conferencia a cargo de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española y periodista, quien reflexionará sobre la libertad como base de la prosperidad y las instituciones sólidas como garantía de desarrollo. Diego de la Torre, presidente del directorio de La Viga y Quikrete Perú, conducirá la sesión.

Luego se desarrollará el panel “Sin seguridad pública no hay economía ni democracia”, donde Francisco Calisto, vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú, y Juan Villarán, exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia, analizarán el impacto de las economías ilegales y la corrupción; el debate será conducido por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República (ad interim) y exministro del Interior.

El cierre del día estará a cargo de Eva Arias, presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa; Bernardo Larraín, presidente del directorio de Empresas CMPC (Chile); José Luis Manzano, presidente de Integra Holding (Argentina); e Isabel Noboa, presidenta ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones (Ecuador), quienes discutirán cómo mantener el crecimiento empresarial en entornos de incertidumbre, en un diálogo moderado por Gabriela Frías, periodista y presentadora de CNN.

El segundo día estará enfocado en institucionalidad, libertad y justicia, abrirá con la sesión “La democracia no es solo votar”, que contará con Jhosely Condori, Miguel Olarte y Estefani Paima, miembros de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE, bajo la conducción de Juan Manuel Ostoja, vicepresidente de IPAE Acción Empresarial.

A continuación, Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas, y Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas (por confirmar), analizarán los factores que impulsan el crecimiento económico, moderados por Ian Vásquez, vicepresidente del Cato Institute.

Más adelante, el panel “Servicios públicos: ¿Cómo garantizamos la eficiencia gubernamental al servicio de los ciudadanos?” reunirá a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado de Argentina; Fernando Barrios, presidente de la Universidad Continental; y José Salardi, exministro de Economía y Finanzas, un espacio moderado por Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú. La mañana cerrará con el diálogo “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos. ¿Para cuándo?”, donde Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga abordarán la necesidad de un sistema judicial independiente, con la conducción de Delia Muñoz, exministra de Justicia.

Por la tarde, se encuentra el bloque “Competitividad, liderazgo y bienestar” destacará iniciativas empresariales con impacto social en “Empresas que transforman”, con la participación de Luis Alfonso Carrera, gerente central de empresas y corporacione.s del BCP, y Luis Gallegos, gerente central de negocios de Caja Arequipa.

A continuación, el panel “¿Cómo generamos empleo de calidad?” convocará a Fernando Calmell del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú; Luis Villanueva, presidente de la CGTP; y Jorge Zapata, presidente de la Confiep, moderados por Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE.

En “Salud y educación: ¿Qué hacemos diferente?”, Susana Díaz y Ángela Flores, integrantes de los comités estratégicos de educación y salud de IPAE, respectivamente, discutirán propuestas de cambio en ambos sectores.

El panel “Impacto de la geopolítica en el proceso electoral del Perú” contará con Axel Kaiser, investigador chileno; Juan Claudio Lechin, escritor boliviano; y Francisco Tudela, exministro de Relaciones Exteriores, bajo la conducción de Juan Aurelio Arévalo, director periodístico de El Comercio. La jornada culminará con el mensaje de María Corina Machado, líder del Movimiento Democrático Venezolano.

El último día estará dedicado al eje “Elegir con responsabilidad”, que abrirá con un análisis electoral a cargo de Rolando Arellano, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer; Sebastião Mendonça, presidente del Centro Wiñaq; y Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, moderados por Pablo Bustamante, director de Lampadia. Esta sección incluirá seis bloques preelectorales donde los candidatos presidenciales expondrán sus propuestas sobre las principales prioridades del país rumbo a 2026. Los diálogos estarán acompañados por panelistas rotativos: Alfredo Bullard, socio fundador de Bullard Falla Ezcurra + y Marisol Guiulfo, gerente general del Consejo Privado de Competitividad (CPC); Pablo Bustamante, director de Lampadia y Liliana Rojas-Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana y “Senior Fellow” del Center for Global Development; Carlos Gálvez, director de SM El Brocal y Aldo Mariátegui, abogado y periodista.

La clausura estará a cargo de Gonzalo Galdos y María Isabel León, quienes presentarán las conclusiones del evento.