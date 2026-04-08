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Resumen

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En las últimas tres sesiones del pleno, el Congreso de la República aprobó un conjunto de normas con impacto fiscal significativo y mantuvo en trámite nuevas iniciativas que podrían incrementar el gasto público o reducir los ingresos del Estado. El Consejo Fiscal advirtió que se aprobaron 11 leyes y autógrafas que generan obligaciones de gasto permanente.

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