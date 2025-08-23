Melissa Rodríguez Enciso
Melissa Rodríguez Enciso

Barrio Dragón: el chifa que nació en Punta Hermosa y hoy revive la vibra ochentera en Miraflores
Barrio Dragón abrió sus puertas en plena pandemia en Punta Hermosa con una propuesta sencilla: un chifa accesible, de sabor peruano y con la vibra del barrio de antaño. Cuatro años después, su local en Miraflores concentra la mayor parte de las ventas y ha permitido sostener un crecimiento de doble dígito interanual.

