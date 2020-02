En el 2014, Yuly Gambini* (38) decide renunciar a la empresa donde había trabajado desde los 18 años y donde había asumido el puesto de gerenta general. El impulso se lo dio su hija mayor, quien, a sus 6 años, le reclamaba que pasara tiempo con ella en casa y que fuera a sus actuaciones del colegio.

—¿Cómo nació la idea de fundar una empresa que fabricara postes de luz?

La empresa donde trabajé se dedicaba a ese rubro. Era muy similar a la mía. Es ahí donde aprendí mucho sobre el sector. Tras renunciar, me reuní con algunos clientes de la empresa, quienes me preguntaron por qué no abría una fábrica igual. Conversé con algunos potenciales clientes y el 70% de ellos me dijeron que sí me comprarían.

—¿Cómo ha sido la evolución de Magra durante los años que lleva operando?

Ha sido muy buena. Mejor de lo que habíamos proyectado. Hemos logrado, con mucho esmero, posicionarnos en el mercado. Logramos tener nuestras propias plantas y poco a poco pudimos brindar servicios a empresas como Edelnor y Luz del Sur. Luego, empezamos a trabajar con empresas de telefonía. Ahora, somos uno de los principales proveedores de este rubro en el Perú.

—¿Cuál ha sido el principal logro que ha obtenido con su empresa?

El principal logro es que hemos podido dar trabajo a más peruanos. Antes en el área administrativa había cinco personas, ahora son 25. En las plantas eran 30 y ahora suman 160. Son muchas familias que dependen de nosotros, lo cual como empresaria me da una mayor responsabilidad porque debo velar para que la empresa siga creciendo y así ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y dar más oportunidades a otros peruanos.

—¿Magra buscará ingresar a mercados internacionales?

Queremos abrir una fábrica en Bolivia a mediados de este año, ya que es un mercado cercano y muy similar al peruano. Por ahora, estamos evaluando en qué zona instalar nuestra planta. También estamos trabajando para ingresar a Uruguay en el segundo semestre del 2020.

—¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento para la empresa en el 2020?

Estimamos crecer un 5% este año. El 2019 fue bueno también, ya que crecimos 3%, que es más de lo que habíamos proyectado, pese a la desaceleración económica del país.

—¿Qué es lo más importante que alguien debe saber antes de emprender?

Quien emprende debe tener claro adónde quiere llegar y siempre hacer las cosas que le gustan y, sobre todo, hacerlo bien. Si uno tiene eso, todo después confabula a favor de uno.

*Yuly Gambini fue elegida como Líder Empresarial del Cambio (LEC) 2020.