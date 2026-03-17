En el marco del foro de candidatos organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Keiko Fujimori expuso un conjunto de propuestas económicas orientadas a dinamizar la inversión privada y la actividad empresarial, y señaló que su plan contempla “cinco grandes acciones” para impulsar el crecimiento.

Durante su presentación, la candidata afirmó que el país requiere recuperar condiciones básicas para la inversión y sostuvo que “sin orden no hay inversión, sin seguridad no hay producción y sin producción no hay empleo”. En esa línea, reiteró que su enfoque económico se basa en la economía social de mercado, la estabilidad macroeconómica y la promoción activa de la inversión privada.

Fujimori detalló que su propuesta económica se estructura en cinco ejes. El primero es la seguridad para la actividad productiva. En este punto, advirtió que “miles de empresarios viven bajo extorsión” y mencionó que en el 2025 se registraron 26.000 denuncias por cobro de cupos. Frente a ello, planteó acciones como comandos policiales y militares en zonas industriales, rastrillajes en zonas de riesgo, control de penales por parte del INPE y unidades de inteligencia para proteger a la mipyme y la industria.

El segundo eje es un shock de desregularización en el que se eliminarán trámites redundantes, se simplificarán procedimientos administrativos y se impulsará la digitalización total de los procesos, incluyendo el uso de inteligencia artificial y la implementación de ventanillas con plazos vinculantes. “Un empresario no puede esperar meses para obtener una autorización”, señaló.

El tercer eje corresponde a la formalización empresarial. Fujimori indicó que la informalidad supera el 70% y sostuvo que “no es un problema, es la consecuencia de un Estado que hace difícil formalizarse”. En ese sentido, planteó medidas como licencia cero para abrir negocios con declaración jurada, ventanillas digitales para trámites y la eliminación de la doble sanción administrativa.

El cuarto eje está orientado a generar mercado para las Mipyme. En este punto, propuso reglamentar que el 40% de las compras públicas se destine a este segmento. “Eso significa que miles de pequeñas empresas podrán vender al Estado”, afirmó. Además, mencionó medidas como financiamiento accesible, factoring para proveedores del Estado y la articulación de programas de financiamiento, capacitación y digitalización.

El quinto eje está vinculado a la innovación e industria, donde planteó impulsar la digitalización industrial, la automatización productiva y el apoyo a la innovación tecnológica, con el objetivo de que las empresas peruanas puedan competir en mercados globales.

En otro momento de su intervención, Fujimori sostuvo que el crecimiento económico depende principalmente del sector privado y señaló que el 80% de la inversión proviene de este, por lo que consideró necesario generar predictibilidad y confianza.

Asimismo, en respuesta a una consulta sobre empleo, indicó que existe espacio para avanzar en una reforma laboral mediante diálogo y sostuvo que esta debería ser “consensuada con los sindicatos, con sus propios trabajadores”, sin detallar medidas específicas.

Finalmente, la candidata mencionó una iniciativa aprobada durante su participación en el Congreso, la denominada “pensión por consumo”, que permite acumular un porcentaje del IGV para la jubilación, y cuestionó que esta no haya sido reglamentada por el Poder Ejecutivo.