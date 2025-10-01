El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, avanza 0,4% en la apertura de la jornada marcada por el decimoquinto parón del gobierno de Estados Unidos desde 1981, el segundo bajo la presidencia de Donald Trump.

Los analistas esperan que este nuevo cierre gubernamental se traduzca en un episodio de volatilidad de corta duración y que no llegue a opacar una esperada rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión de octubre.

Los valores que más suben hoy son Solaria (7%) y las acereras Arcelor Mittal (5%) y Acerinox (2,4%) que compensan los descensos encabezados por Indra (-2,4%) y Aena (-1%). En el sector bancario, BBVA avanza levemente mientras Sabadell cae 0,9%.

El mercado también se muestra atento ante los nuevos aranceles del 100% a algunos medicamentos y del 25% a los caminos pesados anunciados por el presidente de Estados Unidos, que entran en vigor hoy.

Junto a estos aranceles, Donald Trump ha anunciado que a partir del 14 de octubre impondrá un arancel adicional del 10% a las importaciones de madera blanda y productos derivados de la madera, mientras que cobrará un nuevo gravamen del 25% por armarios y otros muebles elaborados con este material.