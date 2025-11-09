Esta nota forma parte del especial de columnas de opinión que reúne las reflexiones de 23 presidentes de cámaras de comercio de todo el país. En esta entrega, los representantes de la macrorregión centro — Áncash, Huánuco, Pasco, Lima, Ica, Huancavelica y Ayacucho— comparten su visión sobre los desafíos estructurales que enfrentan sus territorios y las reformas que consideran clave para impulsar el desarrollo sostenible y descentralizado del Perú, en el marco de las elecciones generales de 2026.

Áncash: de la riqueza al desarrollo sostenible

Por: Elena Ríos Ortiz, Presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash

Áncash | Foto: Andina

Áncash cuenta con todo para convertirse en una de las regiones más prósperas del país: su riqueza natural, su gente trabajadora y su historia la colocan en una posición privilegiada.

El proyecto ferroviario del corredor Huascarán, el aeropuerto de Anta y el puerto de Chimbote deben concebirse como un sistema logístico integrado que conecte mercados, impulse el turismo y genere oportunidades para las comunidades rurales.

La minería seguirá siendo un pilar económico, pero su sostenibilidad exige un uso transparente del canon. Aporta casi la mitad del PBI regional y mantiene a Áncash entre los líderes en la producción de cobre, plata y zinc; el desafío es convertir esa riqueza en educación, salud y agua.

La diversificación productiva será decisiva. La agroindustria —con Chinecas como eje—, junto con la industria pesquera, la siderurgia y un turismo sostenible apoyado en el Parque Nacional Huascarán y Chavín de Huántar, puede generar empleo formal y desarrollo.

El futuro de Áncash se construye con el compromiso del Estado, las empresas, la academia y la ciudadanía. La juventud tiene un papel clave, y el empresariado seguirá trabajando por el crecimiento regional y nacional.

Quien aspire a gobernar el país debe hacerlo con responsabilidad y con una mirada territorial que reconozca las potencialidades de las regiones. Áncash puede transformar su potencial en bienestar para todos.

Huánuco: integridad y gestión para un nuevo comienzo

Por: Miguel Ángel Berrospi Jara, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco

Ciudad de Huánuco

Huánuco ocupa un lugar privilegiado en el mapa geopolítico del Perú. Su diversidad natural y cultural, junto con el empuje de su gente, constituyen una base sólida para el desarrollo. Sin embargo, la región se ubica en el puesto 21 del ránking de competitividad y es la quinta con mayor proporción de hogares en pobreza.

Ante este panorama, la visión de país debe construirse desde cada región, reconociendo sus potencialidades y retos. Es imprescindible, además, abordar temas transversales como la transparencia y la buena gobernanza. Provincias, gobiernos regionales y Poder Ejecutivo requieren una gestión pública transparente y eficiente. El empresariado y la ciudadanía, por su parte, tenemos el deber de ejercer vigilancia y participar activamente, de modo que la rendición de cuentas sea un pilar de la gestión pública.

Seamos actores propositivos para impulsar políticas públicas efectivas que permitan el despegue de las regiones. En Huánuco, ello exige un enfoque integral que atienda por igual sus territorios andinos y amazónicos.

A pocos meses de un proceso electoral que definirá el rumbo del país, el reto no es prometer más, sino gobernar con integridad y transparencia. Huánuco necesita autoridades capaces y comprometidas que devuelvan eficiencia al Estado y confianza a la ciudadanía, con vocación de servicio y resultados verificables.

Pasco: visión de país para construir desarrollo

Por: Jhonny Freddy Villanueva De La Cruz, presidente de la Cámara de Comercio de Pasco

Región Pasco

Desde la Cámara de Comercio de Pasco, reafirmamos nuestro compromiso con una visión de país que priorice un desarrollo descentralizado, sostenible y con enfoque humano.

En esta coyuntura electoral, es imperativo que el próximo gobierno reconozca el potencial de las regiones como motores de transformación. Apostamos por una economía que valore la trazabilidad de los recursos, la transparencia en toda la cadena minera y la certificación de origen como garantías de competitividad y responsabilidad.

La institucionalidad regional debe fortalecerse con políticas públicas que promuevan la inversión, la conectividad y el talento local. En Pasco, casi cuatro de cada diez hogares viven en situación de pobreza y el 36,2% de los niños menores de tres años padece anemia —una realidad que duele—. Es hora de cerrar brechas históricas en infraestructura, salud y educación, e impulsar alianzas público-privadas que generen empleo digno y valor agregado.

Superar estos desafíos requiere liderazgo y coherencia: decisiones firmes, planificación y gestión efectiva para transformar los recursos en oportunidades y bienestar duradero. Pasco está listo para contribuir con visión, técnica y liderazgo. Nuestra voz debe escucharse no como eco, sino como propuesta. Construir país es integrar territorios, respetar identidades y apostar por un futuro compartido.

Región Lima: visión del Perú ante el contexto electoral

Por: Eva Eustaquio Guardia, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de la Región Lima

La Plaza de Armas de Lima. Foto: iStock.

El Perú atraviesa un proceso electoral decisivo que definirá su rumbo económico, social y ético. Desde la Cámara de Comercio y Producción de la Región Lima, reafirmamos que esta coyuntura debe ser una oportunidad para recuperar la estabilidad, fortalecer la institucionalidad democrática y renovar la confianza en el futuro.

Visualizamos un país competitivo, inclusivo y sostenible, que haga de la inversión, la innovación y la formalización motores del progreso. Un país donde el trabajo digno, la productividad y una educación de calidad sustenten el bienestar de cada familia peruana.

El sector empresarial cumple un rol esencial: generar empleo, dinamizar la economía regional y contribuir, con visión de largo plazo, a la construcción de un país moderno. Por ello, invocamos a las autoridades y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, ética y compromiso con el bien común.

Nuestra convicción es clara: solo unidos—con diálogo, transparencia y fe en el potencial del Perú y sus regiones—lograremos un país que emprende, produce y progresa con integridad, construyendo así un destino de desarrollo y grandeza compartidos.

Ica: innovación y competitividad, ejes del desarrollo nacional

Por: Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica

Laguna de Huacachina. (Foto: Andina)

Gracias al esfuerzo de su gente y al dinamismo empresarial, Ica se ha consolidado como una de las regiones más competitivas del país y ha reducido la pobreza al 6%. Un motor clave de este crecimiento —apoyado en cambio tecnológico y conocimiento aplicado— ha sido la agroexportación, que ha generado empleo formal, impulsado nuevas industrias y servicios a lo largo de su cadena de valor y trasladado mayores ingresos a trabajadores y proveedores, dinamizando así la economía local.

El turismo y la oferta agroexportadora de Ica han contribuido a posicionar al Perú en el mundo. El avance de las empresas de la región demuestra la relevancia de la innovación empresarial y de la inversión privada, pero también la necesidad de contar con un Estado promotor que facilite la transición hacia la formalidad de todos los agentes económicos.

La Cámara de Comercio de Ica ha contribuido a construir un entorno institucional propicio para la innovación y para una cultura empresarial basada en la adopción de conocimiento productivo.

Las próximas autoridades deben trabajar de manera articulada con el sector productivo regional. Las regiones competitivas son la base del progreso del Perú.

Huancavelica: entre caminos inconclusos y potencial desaprovechado

Por: Mariano Aguilar Quispe, presidente de la Cámara de Comercio de Huancavelica

Huancavelica. (Foto: USI)

La visión de país se construye conociendo la realidad de las regiones y enfrentando sus desafíos con decisión. Desde la Cámara de Comercio de Huancavelica constatamos con preocupación que muchas demandas arrastran años de espera. La región permanece rezagada en competitividad, con brechas que frenan el crecimiento y limitan las oportunidades de su población.

Mejorar la conectividad es clave. La limitada red vial y los proyectos de infraestructura aún pendientes —como el aeropuerto regional— evidencian la urgencia de integrarnos al resto del país y dinamizar nuestro desarrollo productivo y turístico.

El progreso también depende de las personas. Las brechas en nutrición infantil, aprendizaje y acceso a servicios básicos afectan a miles de familias y reducen el potencial humano de la región. Invertir para cerrarlas es apostar por el talento y el futuro de Huancavelica.

De cara a las próximas elecciones, hacemos un llamado a que los candidatos asuman estos retos con visión y compromiso. Sostener la democracia y la gobernabilidad exige una gestión cercana a la población del interior del país, decisiones responsables y resultados que fortalezcan la confianza ciudadana en todo el territorio.

Ayacucho: el gran desafío de incorporar el ámbito rural a la agenda nacional

Por: Jesús Quispe Ramos, presidente de la Cámara de Comercio de Ayacucho

Turismo en Ayacucho

Construir una visión de país sin considerar lo rural es irreal. En 2024, la pobreza en la sierra rural alcanzó el 43% y, en Ayacucho, cuatro de cada diez habitantes viven en zonas rurales. La única vía para avanzar en el desarrollo de nuestra región es activando su potencial agrícola y productivo.

Se requiere educación para el emprendimiento, mejora tecnológica del riego e infraestructura para elevar la productividad de la pequeña agricultura de subsistencia; conectividad de la macrorregión surandina a través de puertos y del ferrocarril Marcona-Puquio-Andahuaylas; minería responsable e innovación para implementar un parque que agregue valor a nuestras materias primas y nos inserte en el dinamismo generado por el puerto de Chancay.

En turismo, urge implementar el circuito Ica-Ayacucho-Cusco. En salud, hacen falta acciones reales y decididas contra la anemia y la desnutrición. No hay desarrollo posible mientras persistan brechas sociales y económicas tan amplias.

Las próximas elecciones son la oportunidad para elegir autoridades que no posterguen más el desarrollo de Ayacucho. Nuestros representantes deben entender que, sin producción, no hay desarrollo y que la empresa es la célula básica de la economía. Tampoco permitamos que, con nuestro voto, accedan al poder advenedizos ligados a la corrupción.