Durante su intervención en la Comisión de la Comisión Agraria del Congreso, Ángel Manuel Manero Campos, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), se disculpó por sus comentarios realizados la semana pasada cuando declaró que “quien trabaja no pasa hambre”.

“La frase de mi abuelo: ‘solo los flojos pasan hambre’, sin duda, si la decimos a nivel nacional, es terrible, pero internamente nos funcionaba a salir adelante, a trabajar duro. Y esta frase se nos queda en el inconsciente ‘el peruano no es flojo, en el Perú no hay hambre’, pero en una tribuna nacional suena poco empático”, explicó.

El titular del Midagri se calificó de no confrontacional y pidió disculpas con quienes “de alguna manera se hayan podido sentir ofendidos con esta frase”, dijo casi al terminar su intervención.

Manero también explicó que el hambre es un tema circunstancial y, si bien hay un sector vulnerable con alta probabilidad de pasar hambre, como personas en orfandad, abandonadas o que, por cuestiones de salud no pueden salir a trabajar, se debe tener en cuenta que hay diferentes situaciones que hacen que el país sea una población vulnerable.

Así, las cifras de la población en pobreza son de 29% y de extrema pobreza de 5%. Al hablar de anemia, más del 40% de niños de 0 a 3 años la tienen y, al hablar de inseguridad alimentaria, esto afecta a más del 50% de la población.

“Decir inseguridad alimentaria no es lo mismo que decir hambre. Uno puede estar en inseguridad alimentaria comiendo tres comidas al día, pero solo con carbohidratos que son más baratos para consumir más proteínas, frutas, vegetales. Se puede comer tres comidas al día, pero en exceso y también estar en inseguridad alimentaria. Perú hay otro segmento que no puede llenar el estómago, come con déficit, eso sí es hambre”, explicó Manero.

Asimismo, agregó que el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reporta que la gente subalimentada en el Perú es de 7%, que son los peruanos con alta probabilidad de pasar hambre “cifra que se acerca al 5% de la población en extrema pobreza”, dijo.

“Cuando dicen que 17 millones de peruanos pasan hambre, eso no es cierto, el hambre técnicamente está relacionada al dato de subalimentación y ese es el 7% de los peruanos. El Perú no es un país de hambrientos, el Perú es un país de gente trabajadora que ha podido salir adelante. No se puede Perú potencia mundial cuando solo promuevo asistencialismo. Para ser potencia mundial necesitamos hambre, pero de triunfo, de desarrollo, de salir adelante”, puntualizó.