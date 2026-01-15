El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, operado por Lima Airport Partners (LAP), durante el 2025 movilizó 25.5 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento de 4,1% respecto al año 2024.

Este resultado fue impulsado por el dinamismo del tráfico internacional, que superó los 10.27 millones de pasajeros, registrando un crecimiento cercano al 5%, así como por una sólida demanda en el mercado doméstico, con 15.22 millones de pasajeros atendidos a lo largo del año, lo que representó un incremento de 3,4% en comparación con el año anterior.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Un factor clave fue el fortalecimiento del tráfico de pasajeros en transferencia o de conexión, que alcanzó más de 1.6 millones de pasajeros, con un crecimiento superior al 21%, reafirmando el rol de Lima como punto estratégico de conexión aérea en la región.

“La operación del nuevo aeropuerto nos permite ampliar significativamente nuestra capacidad, optimizar los flujos de pasajeros y ofrecer una experiencia de viaje más ágil, cómoda y eficiente. Este crecimiento confirma que Lima cuenta con todo el potencial para ser un hub regional, y nuestro compromiso es que ese crecimiento vaya siempre de la mano con una mejor experiencia de nuestros pasajeros”, señaló Norbert Onkelbach, gerente central comercial de Lima Airport.

PUEDES VER: Perú cumple pago del laudo arbitral por el aeropuerto de Chinchero

Para potenciar este crecimiento, LAP ha lanzado recientemente una Política Comercial de Incentivos dirigida a las aerolíneas que operan actualmente en el país y aquellas interesadas en iniciar operaciones en Lima. Este programa ha sido presentado y aplica a todos los operadores aéreos actuales y nuevas aerolíneas interesadas en iniciar operaciones en Lima.

“Sin duda, la nueva infraestructura aeroportuaria contribuirá con el fortalecimiento de la conectividad, atraer nuevas aerolíneas y potenciar el turismo. Desde la industria aeroportuaria y de la aviación, tenemos la responsabilidad de articular esfuerzos y trabajar con las autoridades para impulsar el crecimiento del tráfico de pasajeros y convertirlo en desarrollo sostenible y motor de prosperidad para el país y la región”, señaló Onkelbach”, añadió Onkelbach.