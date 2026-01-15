El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, operado por Lima Airport Partners (LAP), durante el 2025 movilizó 25.5 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento de 4,1% respecto al año 2024.
Este resultado fue impulsado por el dinamismo del tráfico internacional, que superó los 10.27 millones de pasajeros, registrando un crecimiento cercano al 5%, así como por una sólida demanda en el mercado doméstico, con 15.22 millones de pasajeros atendidos a lo largo del año, lo que representó un incremento de 3,4% en comparación con el año anterior.
Un factor clave fue el fortalecimiento del tráfico de pasajeros en transferencia o de conexión, que alcanzó más de 1.6 millones de pasajeros, con un crecimiento superior al 21%, reafirmando el rol de Lima como punto estratégico de conexión aérea en la región.
“La operación del nuevo aeropuerto nos permite ampliar significativamente nuestra capacidad, optimizar los flujos de pasajeros y ofrecer una experiencia de viaje más ágil, cómoda y eficiente. Este crecimiento confirma que Lima cuenta con todo el potencial para ser un hub regional, y nuestro compromiso es que ese crecimiento vaya siempre de la mano con una mejor experiencia de nuestros pasajeros”, señaló Norbert Onkelbach, gerente central comercial de Lima Airport.
Para potenciar este crecimiento, LAP ha lanzado recientemente una Política Comercial de Incentivos dirigida a las aerolíneas que operan actualmente en el país y aquellas interesadas en iniciar operaciones en Lima. Este programa ha sido presentado y aplica a todos los operadores aéreos actuales y nuevas aerolíneas interesadas en iniciar operaciones en Lima.
“Sin duda, la nueva infraestructura aeroportuaria contribuirá con el fortalecimiento de la conectividad, atraer nuevas aerolíneas y potenciar el turismo. Desde la industria aeroportuaria y de la aviación, tenemos la responsabilidad de articular esfuerzos y trabajar con las autoridades para impulsar el crecimiento del tráfico de pasajeros y convertirlo en desarrollo sostenible y motor de prosperidad para el país y la región”, señaló Onkelbach”, añadió Onkelbach.
