El Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 4,25% en mayo, por octavo mes consecutivo. Esta decisión coincidió con las expectativas de Scotiabank y con el consenso del mercado (la mediana de Bloomberg), informó Scotiabank en su Reporte Semanal.

Lo más resaltante es el cambio del mensaje con respecto a la inflación. En el comunicado previo, del mes de abril, el BCR indicó que la inflación general y la inflación sin alimentos ni energía retornarían al rango meta hacia finales de 2026. Ahora, en el comunicado de mayo, indican que lo haría en el horizonte de proyección, es decir, entre 2026 y 2027.

“Esto nos lleva a interpretar que el BCR ya no mantendría como proyección de inflación para final de 2026 el 2,4% anunciado en su Reporte de Inflación de marzo, e incluso, esperarían que la inflación se mantenga fuera del rango meta durante este año”, explicó la entidad bancaria en su reporte. Además, resaltaron los siguientes puntos:

Inflación : la mayor parte de inflación está asociada a factores de oferta que se estiman como temporales. Las expectativas de inflación a 12 meses se incrementaron de 2.5% en marzo a 2.8% en abril, manteniéndose dentro del rango meta.

: la mayor parte de inflación está asociada a factores de oferta que se estiman como temporales. Las expectativas de inflación a 12 meses se incrementaron de 2.5% en marzo a 2.8% en abril, manteniéndose dentro del rango meta. Expectativas económicas : los indicadores adelantados de la economía siguen mostrando buen desempeño y la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas permanecieron en el tramo optimista, aunque se observó un deterioro en abril.

: los indicadores adelantados de la economía siguen mostrando buen desempeño y la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas permanecieron en el tramo optimista, aunque se observó un deterioro en abril. Entorno internacional: el riesgo global se mantiene elevado. A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica global para este año continúan siendo positivas. Los términos de intercambio se mantienen favorables para el Perú.

Perspectivas

Scotiabank prevé que la inflación mensual de mayo sería negativa, en contraste con el promedio histórico de 0,1% de los últimos 20 años y sería de mayor magnitud que la cifra registrada en el mismo periodo de 2025 (-0,1%). Con ello, creen que la inflación anual tendría una corrección desde el 4,0% registrado en abril.

Las correcciones de precios vendrían por el lado de alimentos, entre los que destacan los menores precios de la carne de pollo, tubérculos como la papa y yuca, la arveja, la cebolla y los cítricos como naranja, mandarina y limón. Esto se vería compensado por un incremento en la tarifa eléctrica, vinculado a un mayor nivel del tipo de cambio, mientras que, en transporte, ya no veríamos incrementos significativos como en los meses previos.

Con el mayor nivel de las expectativas de inflación a 12 meses y al mantenerse sin cambios la tasa de referencia 4,25%, la tasa real continúa por debajo de la tasa neutral luego de casi cuatro años (desde agosto de 2022). De persistir las presiones sobre las expectativas de inflación, la tasa real se alejaría más del umbral establecido como neutral (2.0%) y se abriría la posibilidad de incrementos en la tasa de referencia.

Finalmente, Scotiabank remarcó que su escenario base continúa siendo que la inflación culminaría el año en alrededor de 3,2%, bajo el supuesto de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo antes de julio, es decir, no ingresaría al rango meta durante 2026. Respecto a la tasa de referencia, no habría cambios hasta finales de año.