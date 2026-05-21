Resumen

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Hacia finales de año, la inflación desaceleraría, pero se ubicaría por encima del rango meta. Foto: GEC.
Hacia finales de año, la inflación desaceleraría, pero se ubicaría por encima del rango meta. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 4,25% en mayo, por octavo mes consecutivo. Esta decisión coincidió con las expectativas de Scotiabank y con el consenso del mercado (la mediana de Bloomberg), informó Scotiabank en su Reporte Semanal.

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