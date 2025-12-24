Mediante la Resolución de Directorio N° 0071-2025-BCRP-N, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), aprobó medidas de austeridad que se aplicarán para el 2026.

Como primer punto se mantiene un máximo de 1021 plazas para el Cuadro de Asignación de Personal del banco al cierre del año próximo año.

Además, las plazas liberadas por jubilación del personal por 70 años podrán ser convocadas hasta 3 meses anteriores a la fecha de jubilación.

Asimismo, la contratación de nuevo personal, que no califique como personal de confianza, se realizará mediante concurso público. Incluye los procesos de selección de los alumnos de los Cursos de Extensión Universitaria de Economía y Finanzas que ingresan a trabajar al Banco.

Los concursos públicos para la contratación de personal y la convocatoria y selección de practicantes se publicarán en el portal del BCRP.

En cuanto al monto para la contratación por locación de servicios que se celebre con personas naturales de forma directa o indirecta no sobrepasará la remuneración máxima del puesto de gerente del banco por el tiempo de contratación. Las excepciones a este tope son aprobadas por el gerente general.

El BCRP también dispuso que no están autorizados los gastos de publicidad, salvo los requeridos por las normas legales y los vinculados al ejercicio de las funciones que la Constitución Política le asigna al banco.

En las adquisiciones de insumos para la fabricación de monedas, la composición entre cospeles y flejes deberá decidirse en función de los costos relativos y la seguridad de abastecimiento.

Finalmente, la gerencia general del BCRP emitirá una norma interna con disposiciones de austeridad adicionales. La presente Resolución de Directorio rige a partir del 1 de enero del 2026.