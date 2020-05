Más de un año después de que se promulgara la Ley General del Bodeguero, el Ministerio de la Producción (Produce) aprobó el reglamento de la norma, cuyo objetivo es promover la formalización de las bodegas en todo el país.

El documento detalla que los gobiernos locales (municipalidades) otorgarán de manera automática y gratuita una licencia provisional de funcionamiento a los bodegueros, con una vigencia de doce meses. Esta medida podrá ser aplicable para las bodegas que realizan sus actividades en un área total no mayor de 50 metros cuadrados. Tras efectuarse la inspección técnica de seguridad en edificaciones por parte del gobierno local y transcurrido un año, la licencia se convierte en definitiva.

No obstante, para Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), el reglamento –sobre el cual no fueron consultados en su elaboración– no se condice con la realidad del sector y no incentiva la formalidad.

Según explicó a El Comercio, el problema principal no pasa por obtener la licencia de funcionamiento —que ya se viene realizando como se estipula en la Ley—, sino que radica en que el certificado de Indeci se debe renovar cada dos años. Uno de los puntos centrales de la Ley, señala Choy, estaba relacionado a la simplificación y la celeridad en los trámites de los diversos procedimientos de registro, inspección, supervisión y verificación posterior.

“Cuando te inspeccionan hay la libre discrecionalidad del evaluador. Entonces [si hay alguna observación subjetiva] no dan el certificado de Indeci y se da la clausura. Si te preguntan por tu extintor, pero dicen que no debe ser ese sino uno más grande; o si te dicen que debes tener un pozo a tierra, pero solo tienes una refrigeradora, te dicen que la norma dice que todo negocio debe tener pozo a tierra aún cuando el negocio es pequeño. Es ilógico, y ya se lo hemos comentado al Gobierno”, agregó.

Existen 500 mil bodegas en el país, según cálculos del Produce. El INEI debe actualizar las cifras del sector, de acuerdo a la Ley General del Bodeguero. (Foto: GEC)

La norma, asimismo, introduce la creación del Registro Nacional de Bodegueros, una base de datos en línea de carácter público e informativo, mediante el cual los bodegueros podrán acceder a servicios de capacitación y asistencia técnica presencial. Esto incluye acceso a, por ejemplo, capacitación en aspectos laborales, legales y tributarios; así como sistemas de gestión digital y uso de herramientas de tecnologías de la información.

Pese a ello, para la Asociación de Bodegueros del Perú —que agrupa a 22 mi socios formales—, se trata de un aspecto totalmente ajeno a la Ley y lo consideran como una tramitología adicional.

“El espíritu de la ley general era buscar la formalización, con procesos de simplificación administrativa, que permita a los informales acercarse a la formalidad. Ahora se está creando este registro, que es un procedimiento más para las capacitaciones y acceso a tecnología”, añadió.

PUNTOS PENDIENTES DEL REGLAMENTO

Choy indicó que se esperaban medidas de carácter tributario y relacionadas a las tarifas de servicios públicos, como se estipula en la ley aprobada a fines del 2018.

Cabe señalar que dicha Ley indica que promoverá “la realización de campañas de difusión sobre los diversos regímenes tributarios a los que pueden acogerse las bodegas”; así como encarga a la Sunat a definir el tratamiento tributario correspondiente para el sector.

La SUNAT en el marco de su competencia y atribuciones define su tratamiento tributario correspondiente, señala la Ley General de Bodegueros.

Asimismo, recalcó que la Ley planteaba que las bodegas formales cuyas ventas anuales son menores a las 150 UIT paguen servicios públicos del régimen residencial, por lo que se ubica en los mismos domicilios donde viven los bodegueros. Respecto a este punto, el reglamento no hizo mención alguna.

La Ley también señaló que se promoverá la inclusión de los bodegueros “en el sistema de seguridad social mediante aportes voluntarios ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”; dicho tema tampoco fue considerado en el reglamento.

EL DATO

La Asociación de Bodegueros del Perú enviarán una carta al Ministerio de la Producción para hacer conocer sus observaciones al reglamento que fue publicado.

