El crédito hipotecario viene mostrando un crecimiento sólido en los últimos años, creciendo 6.6% anual en promedio desde inicios del 2019. En octubre, el crédito hipotecario continuó acelerando hasta 7.0% anual, mayor crecimiento desde marzo de 2023 y dando señales de un cambio de tendencia lateral a alcista desde enero de este año, informó Scotiabank en su Reporte Semanal del 1 al 5 de diciembre.

“De acuerdo con la información de banca múltiple y empresas financieras, que representan alrededor de 85% de los créditos del sistema financiero, observamos que el crédito a personas se ha acelerado hasta 6,9% anual en octubre, a pesar del efecto base por el cambio de tipificación de créditos en octubre de 2024, parte de esta mejoría se debe al crecimiento sostenido del crédito hipotecario, que ha pasado de un crecimiento anualizado de 5,3% en enero de este año a 7.0% en octubre”, explicó la entidad bancaria.

Agregaron que los flujos mensuales confirman la fortaleza del crédito hipotecario, alcanzando en octubre S/560 millones, por encima del promedio del flujo de S/300 millones mensuales en los últimos 3 años. Por monedas, la tasa de crecimiento anual del crédito hipotecario en soles aumentó 8,11% en octubre, mientras que el crédito en moneda extranjera (dólares) disminuyó en 6,62%.

El coeficiente de dolarización de estos créditos se redujo en 6,3% en octubre, en línea con el programa de desdolarización del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), vigente desde el 2013. Los datos de nuevos créditos hipotecarios vuelven a tomar fuerza desde setiembre 2024 con un total de 3,289 nuevos créditos entre bancos y financieras.

Con la última información disponible en la SBS a septiembre, los nuevos créditos hipotecarios sumaron 3,639, siendo el 99,3% provenientes de entidades bancarias, superior al promedio mensual de 3,000 nuevos créditos en los últimos 24 meses.

El informe señaló que en el análisis de créditos hipotecarios por departamento, los departamentos que más crecieron fueron: Apurímac (17,77%), Puno (13,62%), Tumbes (11,65%), Junín (8,07%), Lima (7,91%) y Madre de Dios (7,43%). Mientras que los departamentos que menos crecieron fueron: Cajamarca (-11,32%), Huancavelica (-9,69), Amazonas ( 5,90%), Callao (-5,49%) Moquegua (-5,18%) y Tacna (-2,81%).

Por otro lado, la morosidad en hipotecario llegó a su pico en marzo 2021 (3,7%) en medio de la pandemia, periodo de escasa liquidez debido a un elevado nivel de precios y una tasa de desempleo alta, para luego corregir a inicios del cuatro trimestre del 2022 hasta 2,6% en octubre dada la transición de la reapertura de la economía local e internacional.

La evolución de tasas de interés en los créditos hipotecarios ha venido reduciéndose, debido a las acciones en política monetaria. A noviembre, se ubica en 7,91% en moneda nacional, inferior a su promedio histórico en 8,39%, mientras que la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubica en 6,81%, en línea con una tasa de referencia ubicada en 4,25%.

Perspectivas

“Para finales del 2025, creemos que el crédito hipotecario se mantendrá sólido y continuará alrededor de 7,0% y en 2026 se ubicará en niveles cercanos a 6,0%, sostenido por una economía local fuerte y una tendencia creciente de la demanda de nuevos créditos hipotecarios”, proyectó Scotiabank.

Asimismo, a partir de noviembre, ya se observarán los efectos del octavo retiro de fondos de pensiones, y estiman que se destinará 0,10% de los fondos retirados (alrededor de S/27 millones) para el pago inicial de una vivienda, lo cual reducirá los flujos mensuales en los próximos meses afectando el impulso de los créditos hipotecarios. Por el lado de morosidad, se espera que se mantenga bajo dado que parte de este retiro también se destinará a amortizar deudas bancarias.