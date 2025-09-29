El evento Estrategias con Calle 2026, organizado por la consultora peruano Insights & Estrategias con Calle - Consumer Truth junto con ESAN, presentó los insights y tendencias de consumo más recientes sobre el comportamiento del consumidor peruano, trazando un panorama que mezcla realidad regional, nuevas tendencias y retos para las marcas.

Tendencias de Consumo 2026

El análisis cultural de Consumer Truth identificó nuevas tendencias que marcarán la relación entre marcas y consumidores:

Revolución Dopamina: experiencias vibrantes, coloridas y desafiantes a la rutina.

Nueva adultez millennial: adultos que prolongan la juventud y se refugian en la nostalgia.

Mindfulness 2.0: búsqueda de resiliencia y claridad emocional con propósito.

Fanketing: comunidades y fandoms que se convierten en auténticos generadores de influencia.

Consumo consciente: alimentos más naturales, envases reciclables y agricultura sostenible como factores de decisión.

El informe reveló un cambio profundo: el consumidor quiere que sus decisiones de compra reflejen identidad, bienestar y autenticidad.

Cabe precisar que la jornada contó con la participación de Cristina Quiñones y Carlos Rodríguez, socios fundadores de Consumer Truth, junto a Charly Mendoza, Gerente de Estrategia, y Jorge Izaguirre, Director del estudio Destape Regional e Insight Leader de la consultora.

Implicancias para las marcas: de vender a representar

Aquí las marcas ya no compiten solo en ventas, sino en legitimidad cultural y emocional. Se destaca que:

Representar, no solo vender: los consumidores respetan a las marcas que se conectan con la identidad regional y los valores familiares.

De lo global a lo local: cada región exige narrativas propias. Lo que funciona en Lima no necesariamente resuena en Cusco, Piura o Iquitos.

Audacia empresarial: las marcas pequeñas y retadoras –los llamados “chalenyers”– ganan terreno gracias a su irreverencia y autenticidad, demostrando que la influencia ya no depende del tamaño.

Sostenibilidad real: el consumidor rechaza la retórica vacía y premia acciones concretas, desde envases reciclables hasta apoyo a comunidades locales.

“El consumidor peruano busca paz, identidad y autenticidad. No se trata de hablar desde arriba, sino de escuchar desde la calle. Las empresas que entiendan esta nueva sensibilidad tendrán la ventaja competitiva del futuro”, indicó Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth.

Por su parte, Jorge Izaguirre, Insight Leader y Director de Proyectos, señaló que se tiene que dejar de mirar a las regiones con ojos de turista. “No desde lo que nos conmueve a nosotros, sino desde lo que ellas mismas valoran y proyectan hacia el país”, remarcó.

“No se trata solo de detectar modas, sino de interpretar las señales culturales que marcarán el consumo. Las marcas que entiendan esas tensiones tendrán una ventaja real en el 2026”, subrayó Charly Mendoza, Gerente de Estrategia e Innovación.