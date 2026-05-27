El crédito directo (bancos y financieras) se expandió en niveles cercanos al 8,0% anual en abril, por encima del 6,3% registrado en marzo y registrando el mayor crecimiento desde hace siete años, excluyendo el periodo de Reactiva, según informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

El crédito consolidó su crecimiento en línea con el dinamismo de la actividad económica que registró una expansión de 3,5% en el primer trimestre y se espera que se mantenga el ritmo de expansión. El crédito a empresas creció alrededor de 7,5% anual, consolidando una clara tendencia alcista, y el crédito a personas creció por encima de 8,0% anual, manteniendo un incremento sólido.

El crédito a empresas continuó creciendo a buen ritmo, registrando en abril el mayor flujo mensual en los últimos seis años. La mayoría de carteras muestra un desempeño positivo, destacando el crédito corporativo en términos de flujos. Cabe resaltar que los flujos antes de la segunda vuelta de elecciones suelen ser altos, como sucedió en 2016 y 2021, dado que las empresas prefieren captar fondos ante la incertidumbre electoral anticipando posibles cambios en el entorno macroeconómico.

Asimismo, el desempeño favorable de la inversión privada (13,2% en el primer trimestre del 2026) se reflejó en la tendencia de créditos corporativos, grandes empresas y medianas empresas que impulsaron el crecimiento del crédito empresarial. En el crédito a pequeñas empresas se observa un estancamiento en abril, pero aún registró un crecimiento superior a inicios de año, por encima de 10%. Por el lado de microempresas, la cartera aún se mantiene en terreno negativo, pero se observa una recuperación en los últimos meses.

Respecto al crédito a personas registró un buen dinamismo, creciendo por encima de 8,0% en abril, en términos anuales. El reporte observó que el crédito permanece en una dirección ascendente desde octubre del 2024 y también registra flujos superiores a los reportados en los últimos cuatro años. El crédito hipotecario se mantiene fuerte, creciendo en torno a 7,5% anual en abril, y continúa mostrando flujos por encima del promedio anual.

El crédito de consumo registró un crecimiento superior a 9,0% anual en abril, por encima de la cifra de inicios de año (7,6%), pese a las amortizaciones asociadas al octavo retiro de fondos de pensiones. Asimismo, se observó un incremento en los flujos con respecto a abril del 2025, cercano a niveles observados en octubre 2024; es probable que esté relacionado con el fuerte crecimiento de la demanda interna en el primer trimestre del 2026 (6,6%) y a la recuperación sostenida del mercado laboral.

Por otro lado, la morosidad en el sistema bancario continuó reduciéndose desde 3,3% al cierre de 2025 a 3,0% en marzo de 2026, niveles vistos antes de la pandemia. En empresas, la mora se redujo de 3,6% en diciembre de 2025 hasta 3,4% en marzo, mientras que en personas descendió de 2,8% a 2,5%.

Finalmente, Scotiabank prevé que el crédito directo continuará mostrando un buen desempeño debido a que el entorno macroeconómico viene generando condiciones crediticias favorables. “Para fines del 2026, esperamos una corrección del crecimiento del crédito debido a un efecto base, pero mantendría una expansión superior al 6,0%, lo cual es positivo. Nuestro escenario base asume que el nuevo gobierno mantendrá una postura favorable a la inversión privada, lo que implicaría un tipo de cambio estable y un crecimiento económico por encima de su nivel potencial”, sostuvo Scotiabank.