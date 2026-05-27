Resumen

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El crédito a empresas continuó creciendo a buen ritmo, registrando en abril el mayor flujo mensual en los últimos seis años. Foto: Pexels.
El crédito a empresas continuó creciendo a buen ritmo, registrando en abril el mayor flujo mensual en los últimos seis años. Foto: Pexels.
Por Redacción EC

El crédito directo (bancos y financieras) se expandió en niveles cercanos al 8,0% anual en abril, por encima del 6,3% registrado en marzo y registrando el mayor crecimiento desde hace siete años, excluyendo el periodo de Reactiva, según informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

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