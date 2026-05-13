El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el precio del dólar al cierre de este miércoles 13 de mayo es de S/3,419 con una variación de 130 puntos básicos en comparación del precio del martes que se situó en S/3,432.

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Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los no residentes. El BCR tiene como vencimientos en Swaps Cambiario Venta por S/200 millones.

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Mientras el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,415 y un precio máximo de S/3,43. Además, en el mercado se negoció US$272 millones a un precio promedio de S/3,4313

Asimismo, el IPC anual se ubicó en 3,8% en abril, por encima del 3,7% esperado y del 3,3% registrado previamente. El dato refleja una aceleración de las presiones inflacionarias, reforzando las expectativas de tasas de interés elevadas por más tiempo. Por último, el dxy cotizó en 98.4 +0,23%.