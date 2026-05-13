Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El precio del dólar tuvo una variación de 130 puntos básicos en comparación con el cierre del martes. (Foto: Agencia Andina)
El precio del dólar tuvo una variación de 130 puntos básicos en comparación con el cierre del martes. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el precio del dólar al cierre de este miércoles 13 de mayo es de S/3,419 con una variación de 130 puntos básicos en comparación del precio del martes que se situó en S/3,432.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.