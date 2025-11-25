La demanda interna creció 5,9% durante el tercer trimestre del 2025, acumulando su séptimo trimestre consecutivo de expansión, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este resultado fue superior al crecimiento de 3.4% del PBI, informó Scotiabank en su Reporte Semanal del 24 al 28 de noviembre.

La evolución positiva de la demanda interna se debió al impulso del gasto privado. La inversión privada aceleró su ritmo de expansión, a pesar de la cercanía del período electoral, impulsada por el desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura de transporte.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: Ositran fija tarifa de la TUUA de transferencia: gremios de aerolíneas anuncian acciones y LAP ratifica cobro desde el 7 de diciembre

Asimismo, el consumo privado mantuvo su dinamismo gracias al incremento del empleo y los ingresos. De otro lado, el gasto público creció a mayor ritmo durante el tercer trimestre del 2025, resaltando la mayor inversión pública de los gobiernos regionales y locales.

Para el cuarto trimestre del 2025, Scotiabank proyecta que continúe la expansión de la demanda interna, pero a un menor ritmo, considerando el efecto base -creció 6.4% en el cuatro trimestre del 2024 versus 3,0% en el tercer trimestre del 2024.

“La variable más dinámica continuaría siendo la inversión privada, pues los proyectos mineros y de infraestructura son menos sensibles al ciclo electoral. Además, el consumo privado se vería beneficiado por el inicio de los pagos asociados al octavo retiro de los fondos de pensiones. Finalmente, prevemos una moderación de la inversión pública, en especial del Gobierno Nacional, ante los esfuerzos del Ministerio de Economía por cumplir la meta de déficit fiscal”, explicó en su reporte Scotiabank.

Evolución de la demanda interna durante el tercer trimestre del 2025

La inversión privada (+11,4%) creció a su ritmo trimestral más alto desde el 2013, excluyendo el rebote pospandemia. La evolución positiva fue liderada por la mayor inversión minera (+23,9%), pues los altos precios de los metales, como el cobre y el oro, ha permitido un mayor presupuesto de inversión de las empresas mineras, mientras que la menor conflictividad social ha permitido el avance de proyectos como Tía María y San Gabriel.

Asimismo, resaltó la inversión no residencial no minera, ejecución de proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima y de diversos sectores como electricidad, manufactura, telecomunicaciones, entre otros. Por su parte la inversión residencial (+2,4%) creció por tercer trimestre consecutivo.

Por otro lado, el consumo privado (+3,6%) continuó con el dinamismo que viene registrando desde mediados del 2024, completando cinco trimestres con un crecimiento mayor al 3,5%. Esta evolución positiva se debió al aumento del empleo -en especial en los sectores agroexportación y servicios, y los ingresos -en particular de los trabajadores formales, así como a la tendencia decreciente de la inflación,que impulsa el poder adquisitivo de los consumidores.

PUEDES VER: Gobierno plantea canalizar hasta 10% del canon minero para infraestructura turística

Asimismo, se recuperó el crédito de consumo, en un contexto de reducción de la morosidad y menores tasas de interés. La recuperación de la confianza de los consumidores a niveles prepandemia, y el inicio de los pagos asociados al octavo retiro de fondos de las AFPs, nos hacen prever que la evolución positiva del consumo privado se mantendría durante el cuarto trimestre del 2025.

La inversión pública (+4,8%) aceleró su ritmo de expansión durante el tercer trimestre del 2025, gracias a la mayor ejecución de proyectos por parte de los gobiernos subnacionales. Así, la inversión de los gobiernos locales (+22,2%) fue impulsada por obras de transporte y mejoramiento urbano, en particular en los departamentos de Lima, Cajamarca y Huánuco.

Por su parte, la evolución positiva de la inversión de los gobiernos regionales (+7,9%) se debió a los mayores recursos destinados a proyectos de Salud, Educación, Saneamiento, Cultura y Deporte, en especial en las regiones de Ayacucho, Cajamarca y Pasco. En contraste, la inversión del Gobierno Nacional (-14,0%) se vio afectada por la menor transferencia de recursos a los proyectos ejecutados por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Finalmente, el consumo público (+4,8%) aumentó liderado por los mayores gastos en bienes y servicios (+7,5%), destacando Contratos Administrativos de Servicios (CAS), locación de servicios y servicios profesionales y técnicos. Asimismo, se incrementaron los pagos por remuneraciones (+3,5%), resaltando las mayores retribuciones otorgadas a los trabajadores de los sectores Interior, Defensa, Educación, Salud y Justicia.