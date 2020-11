Conforme a los criterios de Saber más

La inversión pública crecería por segundo mes consecutivo en noviembre, estimó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien añadió que su impulso será fundamental para acelerar el proceso de recuperación de la economía peruana.

Esto, debido a que el efecto multiplicador de este tipo de gasto es bastante mayor que el corriente.

“Podemos hacer mucho con la política monetaria, pero la inversión pública es indispensable si queremos que la recuperación sea rápida”, remarcó Velarde.

En los primeros 19 días de noviembre, el gasto en proyectos en general asciende a S/1.640 millones, equivalente al 54,2% de lo ejecutado en el total de dicho mes del 2019.

Luis Alberto Arias, exvicepresidente del BCR, también compartió esta estimación y agregó que –si bien no se alcanzarían la meta de crecer 20% en el segundo semestre– los resultados en los últimos meses del año permitirán “empezar con buen pie el 2021”.

Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, consideró que las asistencias técnicas a los gobiernos subnacionales que se inició bajo la gestión de María Antonieta Alva en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deben continuar.

“Los inconvenientes vienen por el lado de la formulación de las obras, los expedientes técnicos que se tienen que actualizar y los procesos de contratación. En cierto modo, el MEF encontró el truco y, por ello, debe continuar. Enero y febrero antes eran de avance lento”, mencionó.

Mientras que Arias anotó que para optimizar la inversión pública debe mejorarse la gestión, principalmente, en los proyectos de gran envergadura como el proyecto Majes Siguas II, ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, entre otros.

“Hay un tema estructural sobre la capacidad de gestión para destrabar grandes proyectos públicos. Se requiere una política de destrabe. Asignar gerentes de proyectos en ciertos casos sería una opción interesante”, refirió.

También indicó que el MEF debe flexibilizar en parte la normativa para las inversiones. Otra opción que apuntó Arias es ampliar la cartera de proyectos.

“De este modo, si un proyecto se traba, la ejecución no se retarda porque pueden salir otras obras”, anotó Arias.

MERINO GOLPEA EL FISCO

Mientras en las calles se realizaban protestas, el régimen de Manuel Merino aprobó la ley 31069, “que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del fondo de compensación regional (Foncor)”.

Su objetivo es transferir a los fondos de los gobiernos regionales dos puntos porcentuales del IGV, lo que equivale a S/7.000 millones.

Arias indicó que esta medida es lamentable, debido a que complica la estabilidad fiscal al ampliar el déficit.

“Además, si estos gobiernos no tienen proyectos en qué gastar, este dinero queda congelado en su fondo. No regresa al fisco porque son recursos predeterminados, como el fisco. No solo es anti técnica, sino que es inoportuna esta norma”, dijo Arias.

Mientras que Ramírez añadió que es cuestionable aumentarles los recursos cuando su nivel de ejecución no es óptimo.

“El IGV que se recauda va al Tesoro Público y de allí se asignan, bajo diferentes criterios, a diferentes gobiernos subnacionales. Lo que ocurre con esta norma es que ya no se contaría con la recaudación total, se desfinancia el fisco”, explicó.

Ramírez también consideró que en estas circunstancias el MEF necesita tener un mayor control sobre las finanzas públicas, pues debe priorizarse el gasto eficiente para recuperar la solidez.

“Es una norma negativa. Ya se conocen las falencias que ocurren con los recursos del canon en los gobiernos subnacionales: se quedan en las cuentas sin ejecutarse. Además, se abre la puerta a la corrupción”, apuntó.

La Autoridad de la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) adelantó a este Diario que en diciembre empezarán a suscribir los contratos, en el marco del convenio gobierno a gobierno.