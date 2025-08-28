El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026 - 2029, aprobado por el Consejo de Ministros, que contiene las proyecciones de las principales variables macroeconómicas y fiscales del país.

El informe prevé un crecimiento promedio del PBI superior al 3% en dicho período acompañado de una consolidación fiscal, en línea con las reglas vigentes. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, destacó que las estimaciones del MMM confirman el sólido desempeño de la economía peruana, impulsado por el dinamismo de la inversión privada en minería, infraestructura y Asociaciones Público-Privadas (APP), así como por una política fiscal responsable.

Además, para el 2025 el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) reafirmó un crecimiento del PBI de 3,5% sustentado en la demanda interna y una inversión privada proyectada en 4,5% (más de US$57 mil millones), acompañada de mayor actividad minera, proyectos APP y obras de infraestructura.

Este dinamismo favorecerá la generación de empleo y el incremento del consumo de los hogares, en un contexto de estabilidad de precios, expectativas empresariales en recuperación y condiciones de financiamiento favorables.

Adicionalmente, en este año, mayor oferta minera, agrícola y pesquera contribuirá a impulsar las exportaciones peruanas, en un escenario de precios altos de materias primas y creciente demanda de los socios comerciales.

Se resalta también que, entre el 2026 y 2029, la economía peruana crecería en promedio 3,2%, con inversiones mineras proyectadas en US$8.6 mil millones, sumadas al inicio de inversiones de proyectos adjudicados bajo APP, nuevas adjudicaciones, adendas priorizadas y proyectos estratégicos en sectores como transporte, energía y agroindustria.

En esa misma línea, la mayor oferta primaria en sectores como la minería y agropecuario contribuirán con mayores exportaciones. Cabe indicar que el MMM proyecta una tasa de crecimiento de la economía global de 2,8% en 2025, mientras que para el periodo 2026-2029, el PBI global se prevé se irá recuperando y convergerá a una tasa de crecimiento promedio de 3,0%.

Finanzas públicas sólidas

De otro lado, el MMM remarcó que el Perú se encuentra en un proceso de consolidación fiscal, lo que es crucial para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país.

Se proyecta que en 2025 el déficit fiscal converja a 2,2% del PBI, gracias al crecimiento real de los ingresos fiscales (8,7% real) y al manejo prudente del gasto público. Esto permitirá que la deuda pública se ubique en 32,1% del PBI, manteniéndose entre las más bajas de América Latina.

Para 2026, el déficit fiscal se reduciría a 1,8% del PBI y la deuda pública se mantendría en 32,1%. En dicho año, el crecimiento de los ingresos fiscales se moderaría (2,4% real) y se ubicarían en 19,2 % del PBI, en línea con el dinamismo de la economía peruana y de los precios de las materias primas de exportación.

Finalmente, se proyecta que en los años siguientes, el déficit convergerá a la regla fiscal de mediano plazo (1,0% del PBI), mientras que la deuda seguirá una trayectoria descendente hasta situarse en 30,8% en 2029, alcanzando un nivel menor al 30% del PBI hacia 2032, consistente con la regla fiscal de mediano plazo.