Tras el anuncio de su salida, el Minem no se ha designado a un nuevo presidente del Consejo Directivo del Ingemmet a diferencia de ocasiones pasadas. Foto: GEC.
/ JUAN PONCE VALENZUELA
Redacción EC
El , mediante la Resolución Suprema N° 021-2025-EM, anunció la salida Luis Humberto Chirif Rivera como presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Gracias por los servicios prestados”, se lee en la resolución del Minem.

Chirif fue ingeniero geólogo de profesión y ocupaba dicho puesto desde el 4 de junio del 2024.

Cabe precisar que tras el anuncio de su salida, el Minem no se ha designado a un nuevo presidente del Consejo Directivo del Ingemmet a diferencia de ocasiones pasadas.

Cherif ocupó el cargo en lugar de Henry Luna, entonces viceministro de Minas. La presente Resolución Suprema es refrendada por el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo y el presidente del Perú José Jerí.

