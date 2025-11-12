Perú-Petro S.A. informó que, ayer martes 11 de noviembre, venció el plazo para la suscripción del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote VI (Talara) con el consorcio Inveta Energy Peru S.A.C y Sparrow Hills Peru Block VI S.A.C.

El consorcio solicitó una ampliación de 45 días para la suscripción del Contrato de Licencia, argumentando inconvenientes en los acuerdos comerciales con terceros, ajenos al proceso de suscripción.

Al no proceder dicha solicitud por no estar contemplada en las bases, Perú-Petro actuará conforme a lo establecido, procediendo a evaluar al postor que ocupó el tercer lugar en el proceso de convocatoria abierta realizado el 24 de febrero de este año, con el objetivo de seleccionar a un nuevo operador para el Lote VI.

Se trata de la empresa SPT Energy Group INC, cuya oferta técnica contempló 87 reacondicionamiento de pozos, 252 pozos de desarrollo y 39 pozos exploratorios, trabajos adicionales al programa mínimo de trabajo exigido en las bases del concurso.

La Comisión de Calificación tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para concluir con la evaluación respectiva y otorgar la buena pro a la referida empresa. Posteriormente, el Directorio de Perú-Petro procederá a evaluar y aprobar el expediente del nuevo Contrato de Licencia.

Este expediente será remitido para revisión y aprobación del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas, para su posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo.