Petro-Perú reportó que al promediar las 10:15 de este miércoles 5 de noviembre, se registró un incendio de menor proporción en la Unidad de Destilación al Vacío (UDV3) de la Refinería Talara.

La petrolera indicó que el incendio fue controlado de inmediato por el personal contraincendios de la empresa. Además, indicó que durante la ejecución del Protocolo de Contingencia resultó afectado un operador de la unidad.

“Durante la ejecución del Protocolo de Contingencia resultó afectado nuestro operador de la unidad, con lesiones menores, las cuales fueron atendidas de manera inmediata por personal médico de la refinería, siendo trasladado a una clínica local, encontrándose fuera de peligro”, señalaron en su comunicado.

Asimismo, Petro-Perú aclaró que no se registraron daños materiales de consideración. Tras controlar el incendio las actividades en la Refinería Talara continuaron con normalidad.

Remarcaron que las causas del hecho serán materia de investigación. “La Refinería Talara cuenta con un plan de contingencia para la atención oportuna de este tipo de incidentes e informar a las autoridades competentes”, concluyó.