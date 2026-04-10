De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este viernes 10 de abril es de S/3,38 con un alza de 0,12% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el jueves 9 de abril?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el dólar cerró en S/3.3790,. En esa línea, la divisa retrocedió 70 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3860, según Renta4 SAB.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado a la baja, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3710 y máximo de. S/3,3840. Asimismo, en el mercado se negociaron US$134.1 millones a un precio promedio de S/3,3756.

Durante el primer trimestre del año, la divisa norteamericana registró episodios de volatilidad, especialmente en marzo, aunque en términos relativos se trató de un periodo de fluctuaciones acotadas. De acuerdo con especialistas consultados para este informe, el rango a inicios del 2026 osciló entre S/3,31 y S/3,49; sin embargo, hacia el cierre del tercer mes del año las presiones lo llevaron a promedios entre S/3,44 y S/3,47.

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Según Bloomberg Línea, el 2 de marzo se observó el primer salto relevante, cuando pasó de S/3,36 a S/3,41. A partir de ese momento, el billete verde no volvió a los niveles que mostró a comienzos de año. Incluso alcanzó un pico de S/3,50 el 29 de marzo, registro no visto desde la última semana de septiembre del año pasado.

El conflicto en Medio Oriente se convirtió en el principal detonante para el alza durante el tercer mes del año, al generar dudas sobre su duración, señala Juan Acosta, docente de Negocios Internacionales de UPC.