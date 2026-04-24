El precio del dólar en el Perú abrió este viernes 24 de abril de 2026 con un valor de S/3.46, según dio a conocer Bloomberg.

En cuánto cerró el dólar el jueves 23 de abril

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) el precio del dólar cerró ayer, 23 de abril, en s/3,4700, subiendo 200 puntos respecto al cierre del día miércoles que se situó en s/3,4500.

Cabe precisar que, con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia alcista, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4760 y mínimo de S/3,4520.

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Además, en el mercado se negociaron US$364 millones a un precio promedio de S/3,4632. Asimismo, hoy vencieron 132 millones en Swaps Cambiarios Venta y se colocaron S/600 millones en Swaps Cambiarios Venta a un plazo de 3 meses.

La jornada estuvo marcada por el empleo formal en Perú que creció un 4,2% interanual en febrero, sumando 246 mil nuevos puestos, impulsado principalmente por el dinamismo del sector privado, especialmente en agro, servicios y comercio. En paralelo, la msa salarial real aumentó 5.2%, reflejando mayores ingresos laborales y un soporte adicional para el consumo. Mientras que el índice DXY subió a 98.82 (+0,22%).