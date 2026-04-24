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El precio del dólar en la apertura del 24 de abril de 2026 es de S/3.46 | Foto: Archivo El Comercio
El precio del dólar en la apertura del 24 de abril de 2026 es de S/3.46 | Foto: Archivo El Comercio
Por Redacción EC

El precio del dólar en el Perú abrió este viernes 24 de abril de 2026 con un valor de S/3.46, según dio a conocer Bloomberg.

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