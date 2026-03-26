El precio del dólar para este jueves 26 de marzo es de S/3,485, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Al respecto, Renta4 SAB señaló que la moneda avanzó 320 puntos con respecto al cierre del miércoles que se situó en S/3,4530.

Asvim Asencios, Trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó demanda de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4550 y máximo de S/3,4880. Además, en el mercado se negociaron US$330 millones a un precio promedio de S/3,4639.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Asimismo, el Índice de Precios de Importación de EE.UU. subió 1,3% en febrero, superando ampliamente la previsión (0,6%) y el dato previo. Este incremento reflejó mayores costos externos, lo que podría trasladarse a precios internos y reforzar las presiones inflacionarias en la economía.

El Banco Central Europeo advirtió que la inflación en la eurozona podría repuntar en marzo y abril debido al encarecimiento de la energía tras el conflicto en Irán. Su economista jefe, Philip Lane, señaló además que la caída en la confianza del consumidor ha sido significativa, lo que podría traducirse en menor crecimiento si los precios energéticos se mantienen elevados.