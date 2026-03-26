Resumen

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El dólar llegó un precio mínimo de S/3,4550 y máximo de S/3,4880. (Foto: AFP).
El dólar llegó un precio mínimo de S/3,4550 y máximo de S/3,4880. (Foto: AFP).
/ JUAN BARRETO
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El precio del dólar para este jueves 26 de marzo es de S/3,485, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Al respecto, Renta4 SAB señaló que la moneda avanzó 320 puntos con respecto al cierre del miércoles que se situó en S/3,4530.

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