Este martes 9 de marzo terminan los dos años de gestión de María Isabel León como presidenta de la Confiep. León comenta a El Comercio sobre la futura adquisición de vacunas, y hace un balance de su período al mando del gremio.

—Ayer, en una entrevista con el diario “Gestión”, Sandro Stapleton de la CCL opinó que la Confiep había “claudicado” ante la dificultad de comprar vacunas desde el sector privado. ¿Cómo toma esta posición?

No me voy a referir a declaraciones que haya hecho un colaborador de la Cámara de Comercio, de ninguna manera. Aquí nosotros hemos tomado una postura sensata y responsable. Desde un principio, preocupados por la lentitud de la compra de las vacunas, el comité de salud de la Confiep estableció una encuesta exploratoria para conocer cuántas empresas estarían dispuestas a comprarlas con el fin de aplicarlas gratuitamente a trabajadores, familiares y al entorno social. [...] Tras la reunión con el presidente Sagasti en la que reafirmó la llegada de 48 millones de vacunas este 2021, decidimos no cancelar esta iniciativa, sino esperar hasta el tercer trimestre, cuando sí habría una apertura mayor en algunos laboratorios para poder retomar este tema. No lo hemos cancelado, simplemente hemos puesto una pausa.

Fotografía de la vacuna rusa Sputnik V contra la Covid-19. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo.

—¿Cuál fue el mensaje del presidente Sagasti durante su reunión?

El presidente nos señaló que el gobierno peruano había adquirido 48 millones de vacunas de distintos laboratorios, garantizándonos que llegarían en el 2021. Ante ello, cualquier intento de compra corporativa privada inmediata, en caso de ser atendida por algún laboratorio internacional (los cuales están desbordados por pedidos de diferentes gobiernos del mundo, incluyendo la vacuna rusa que es la que tiene actualmente apertura para provisión al sector privado), nos pondría en una cola de atención posterior a la estatal, resultando por ello prudente y sensato dejar la propuesta sobre la mesa del presidente Sagasti, quien indicó la apertura de compra privada hacia el tercer trimestre del año. Nuestra postura es que tenemos que exigir claridad y transparencia en la información de cuándo llegarán y cómo se distribuirán esos 48 millones de vacunas anunciadas y comprometidas para el presente año. La Confiep mantiene su propuesta de compra de vacunas, no para comercializarlas, sino para acelerar el proceso y llegar a más personas en el menor tiempo posible. Por lo tanto, no la hemos retirado, ni hemos retrocedido.

—Además de la vacuna Sputnik V, ¿se les ofreció alguna otra mientras exploraban las posibilidades?

Llegaron dos o tres propuestas de distintos laboratorios, sobre todo de Rusia y China.

—Se tenía conocimiento de que los laboratorios están desbordados y que la prioridad en las negociaciones son los gobiernos. Aun así, ¿por qué se insistió en acceder a comprar vacunas?

Hemos señalado desde el principio que no teníamos ningún plan en realidad. Cuando se han acercado algunos laboratorios a través de terceros a ofrecernos la vacuna, a nosotros y a muchos del sector privado,[…] vimos una ventana de posibilidad para acelerar la llegada de vacunas. Desgraciadamente, cuando uno analiza toda la información y ve, por ejemplo, que hay países que han contratado con este fondo de inversión ruso a los que no les han enviado los millones de dosis que les han ofrecido… simplemente tienes que entender que la realidad en este momento no te permite acceder a este producto de manera inmediata en ninguna parte del mundo.

—¿Se planteó específicamente algún tipo de ayuda en el proceso de vacunación al gobierno, como poner a disposición farmacias, boticas o recursos humanos?

Indudablemente todo eso se conversó. Yo lo que les he señalado es que en Confiep tenemos un comité de Salud que está conformado por una serie de profesionales de diferentes sectores dentro del campo de la salud y parte de lo que allí se ha visto como para acelerar el proceso de vacunación está en utilizar, por ejemplo, los estacionamientos de los grandes centros comerciales a nivel nacional. Esa es una posibilidad que la primera ministra [Violeta Bermúdez] ya tiene en cartera. El uso de las farmacias y del personal que trabaja en el sector privado y que se puso a disposición para la vacunación, también. Por eso es que estimábamos en un millón de personas las que podríamos contribuir con vacunar desde el sector privado.

(Foto: EsSalud)

—¿No se dio ningún tipo de plazo desde el Ejecutivo para responderles sobre estas propuestas?

Lo que pasa es que el primer punto para poder empezar es tener las vacunas en el almacén. Nosotros ahora no tenemos todas las vacunas en el almacén, como sucedió hace varios años atrás en los que pudimos desplegar millones de vacunas de una manera muy rápida porque las teníamos. Ahora no tenemos esa seguridad. Además, a mí me llamó la atención que hubieran utilizado tan pocos vacunadores [en esta primera etapa] y hubieran extendido el plazo cuando lo relevante era atender a esta primera línea de profesionales que están cerca al contagio del COVID-19 de una manera mucho más rápida. En lugar de usar mil vacunadores, han debido usar toda la capacidad que tenían para en el menor tiempo posible, inmunizar a esas personas. Esa crítica que trasladé al presidente y a la primera ministra es la que acompañó esta oferta de disponer también de toda la capacidad del sector privado para acelerar la llegada de las vacunas a mayor número de peruanos.

—Muchos aún critican que desde el sector privado se quiera adquirir vacunas o “saltarse la cola”. ¿Qué opina sobre estos comentarios?

Nunca planteamos “saltarnos la cola”. Nuestra propuesta llegó cuando no había “cola” y, justamente, a raíz de la demora en la llegada de vacunas y la enorme lentitud del Estado para aplicar el primer millón de dosis que llegaron a principios de febrero, para inmunizar al personal médico, sin tener en claro el orden de vacunación posterior, nos hizo tomar la decisión de plantear la posibilidad de acceder directamente a vacunas para proteger a nuestros trabajadores, sus familias y el entorno social de nuestras zonas de influencia. Nuestra propuesta no fue interferir con la planificación de vacunación publica, sino acompañarla para acelerar la llegada de más vacunas gratuitas a más peruanos y garantizar la reactivación económica del sector productivo nacional.

Todavía, al día de hoy, no contamos con una “cola” de atención para la vacunación nacional, como sucede en otros países, en que la población ya ha sido colocada en padrones priorizados por edad y fechas de aplicación.

Este 9 de marzo culmina la gestión de María Isabel León al mando de la Confiep. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

—Está por culminar su período como presidenta de Confiep. ¿Qué balance hace de su gestión?

El honor de haber sido la primera mujer en presidir nuestro gremio, después de 34 años, no solo me llena de orgullo, sino que me compromete con su futuro y desarrollo. En mi gestión hemos defendido principios, el respeto a los derechos y a la Constitución, manteniendo relaciones de cooperación y apoyo con el Gobierno, con entidades representativas empresariales y globales, y con agencias internacionales de primer orden.

—¿Cómo calificaría la gestión de Vizcarra? ¿Y del presidente Sagasti?

La del expresidente Vizcarra, sin duda, como la era de la “mitomanía popular” –dejando a salvo a varios funcionarios honestos que acompañaron ese régimen–; y la del presidente Sagasti como una gestión débil, por la forma en cómo accedió al poder.

—¿Considera que esa debilidad se mantiene?

Yo creo que le falta equipo de trabajo y con este escándalo del ‘vacunagate’ más aún porque han tenido que volar cabezas de varias direcciones del Ministerio de Salud. Yo puntualizaba, por ejemplo, el hecho de que ya en el resto de países existen cronogramas de vacunación previstos. Están organizados para cuando vayan llegando las vacunas, de acuerdo a edades, con fechas, con lugares donde se van a realizar las vacunaciones… Acá veo que no tenemos esa fila para vacunación clara todavía. Hay idas y vueltas; el ministro de Salud habló en algún momento de vacunar a los docentes, después se habló de los miembros de mesa, después ya no. Tenemos que tener una lógica clara como Estado de cuál va a ser esa ruta por ejemplo de vacunación. Yo no estoy viendo que esto esté sucediendo. Sí tengo la impresión de que se han quedado cortos de ayuda y sería bueno que pudieran apoyarse en el sector privado en las áreas que correspondan a lo que necesiten reforzar.

—¿Durante la gestión del presidente Sagasti han visto apertura del Gobierno para apoyarse del sector privado?

Sí siento que hay más apertura en comparación a la que tuvo el gobierno pasado, pero creo también que dada la limitación de tiempo de este gobierno, es complicado que ellos puedan resolver todos los problemas que se presentan. Allí deberían apoyarse más en el sector privado. Finalmente este país lo conformamos 33 millones de personas, no solamente aquellos que están en el Gobierno o en el Estado son los que pueden solucionar los problemas. También tienen que contar con el resto de ciudadanos que formamos parte del resto de la sociedad.

—De cara a las elecciones, ¿qué considera que debe ser prioridad del siguiente candidato en materia económica y social?

Garantizar las libertades de innovación, creación de empresa, industria de todos los ciudadanos; la generación de riqueza y empleo, con un marco promotor, dotado de regulaciones mínimas que permitan al país prosperar.

—¿Le ha llamado la atención algún plan de Gobierno de alguno de los candidatos y partidos que se encuentran postulando?

Nosotros estamos recibiendo en el directorio de Confiep, como lo hacemos en cada periodo electoral, a los candidatos a la presidencia y a sus equipos técnicos. Hemos recibido ya al señor Forsyth, a Fuerza Popular, al Partido Morado… Estamos por recibir a los demás candidatos. Yo preferiría esperar a escuchar directamente de ellos sus propuestas, porque muchas veces los planes de gobierno contienen una serie de lineamientos que ni los propios candidatos conocen. Preferimos escucharlos directamente para poder hacer un análisis real de cuáles son estas propuestas que tienen.

Sin embargo, sí debo señalar que toda aquella propuesta populista que se ofrece como un evidente sesgo de tratar de modificar toda la estabilidad macroeconómica del país nos causa preocupación, porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a donde estamos como para pretender cambiar totalmente el capítulo económico de nuestro país. Ese tipo de ofrecimientos sí me causa personalmente muchísima preocupación.

—Alguna posibilidad de modificar la Constitución para usted sí sería perjudicial.

Tocando el capítulo económico, definitivamente sí.

—Algunos candidatos actualmente proponen la fusión de ministerios. Esto ha sido una propuesta del candidato George Forsyth, y también de López Aliaga. ¿Vería esto como algo negativo?

No. Creo que eso habría que evaluarlo con una mirada absolutamente técnica. En alguna oportunidad expresé una opinión personal en el sentido de que, viendo la dificultad de llevar adelante obras de infraestructura en diferentes ministerios, sería bueno congregar todo lo que signifique infraestructura en un solo ministerio. Esto fue criticado en el momento que lo expresé porque decían que la presidenta de Confiep proponía la creación de más ministerios. En realidad, es reconsiderar las obligaciones que tienen los ministerios y concentrar todo lo que signifique construcción o infraestructura en uno solo; y reducir todos aquellos ministerios que puedan consolidarse en un solo esfuerzo. Porque si uno mira los ministerios, todos tienen oficinas de asesoría jurídicas con un montón de personal, oficinas de comunicaciones… y todo eso se podría racionalizar.

—Bajo cierto análisis sí lo contemplaría como algo positivo.

Sí. Esta opinión se la doy a título personal. Yo creo que sería óptimo hacer una evaluación.

—¿Han realizado desde Confiep algún tipo de aporte económico a alguna campaña presidencial?

Nosotros, lo reitero, no financiamos campañas políticas, ni financiamos partidos políticos. Eso tiene que quedar clarísimo. Hay una investigación abierta en la que lamentablemente se ha involucrado a un expresidente de Confiep y reitero, acá no hubo ningún tipo de financiamiento [del gremio]. El financiamiento que se ha podido dar en las campañas a los partidos políticos se ha hecho de manera individual por personas, empresarios o, en algunos casos, empresas. Pero no de un gremio empresarial. Yo puedo garantizar que Confiep no ha donado dinero a ningún partido político ni ha financiado ninguna campaña tampoco. Ni lo hará.

—Usted ha comentado con anterioridad que el Perú está “ante una ola estatista” que le recuerda al expresidente Velasco Alvarado, debido a las iniciativas que se han planteado en el Congreso como la creación de una aerolínea estatal. ¿Considera que esa ola se mantendría en el siguiente parlamento o presidencia?

Espero que no. Espero que tengamos la capacidad y madurez suficientes para proteger la estabilidad y seguridad económica, jurídica y social de nuestro país, que nos ha costado tanto sacrificio y esfuerzo lograr.

Congreso aprueba eliminación del régimen CAS en el sector público. Foto: Andina

—En general, ¿cuál es su balance sobre este último Congreso? ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo?

El cuestionable cierre del Congreso anterior generó la aparición de este, de corta duración, lleno de muchos novatos en política y con una evidente desconexión de nuestro marco Constitucional y legal. No es una generalización, hay muchos congresistas muy capaces, profesionales y preparados, pero la sensación final, en conjunto, es desfavorable. Hemos estado batallando, duramente, frente a un caudal de proyectos populistas e irreflexivos, sin pies ni cabeza, muchos de los cuales el TC ha podido, finalmente, revertir.

—¿Qué reformas considera que son urgentes en el mediano plazo para que el país retome una senda de crecimiento?

Librarnos de las ataduras asfixiantes de la sobre regulación, cuellos de botella normativos y la permisología “cancerígena” que afecta enormemente la inversión.

—Aunque hubo una serie de iniciativas privadas y donaciones con el objetivo de ayudar al país ante la crisis del COVID-19, muchos aun ven lejano al sector privado, o desconfían de él. ¿Hay un mea culpa que hagan sobre la reputación que pueda tener el sector empresarial en el país? ¿Considera que algunas críticas son válidas?

Toda crítica constructiva, es válida, pero déjeme decirle que el sector privado peruano donó más de S/600 millones para apoyar al sistema público de salud y a poblaciones vulnerables desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. La solidaridad de la empresa privada ha sido mayor, en proporción, a la registrada incluso en Estados unidos. Algunos excesos producidos en algunos servicios o comercialización de productos en casos puntuales han generado ruido y se ha pretendido, así, satanizar a todo el sector privado, situación que es muy injusta en realidad. Creo que el sector empresarial privado, desde la micro a la gran empresa, ha contribuido enormemente con ayudas de distinto tipo y calibre. Tal vez lo que falta es difundir más lo bueno que se hace para que neutralice o minimice lo malo que también aparece en este tipo de coyuntura.