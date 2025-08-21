Exportación forma parte del plan estratégico corporativo que se viene desarrollando el presente año a nivel nacional e internacional. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

completó la exportación de 209 mil barriles de combustibles de alto octanaje, entre Reformate 98 (133 mil barriles) y Gasolina 95 (76 mil barriles), procesados en la Refinería Talara y destinados a St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La operación se llevó a cabo en el Muelle de Carga Líquida (MU1) de la refinería, mediante un sistema de bombeo simultáneo que mantuvo un caudal promedio de 5.000 barriles por hora. El cargamento fue transportado por el buque tanque MT High Challenge, de bandera liberiana.

Con esta operación, Petro-Perú indicó que refuerza el posicionamiento de los combustibles peruanos en mercados internacionales de alta exigencia técnica, en calidad y ambiental.

Asimismo, la petrolera estatal señaló que la carga se realizó bajo la supervisión del equipo de operaciones del complejo de refino en cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión responsable, eficiente y alineada a las mejores prácticas internacionales”, concluyó Petro-Perú.

