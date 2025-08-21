Evasión tributaria alcanza el 38% en el país: Las acciones para la lucha contra el comercio ilícito

En el Perú hay un 38% de evasión tributaria a nivel nacional, sostuvo la titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Marilú Llerena, tras la presentación del Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (Olci), organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“Tenemos un 38% de evasión del IGV. Vamos a realizar campañas para los que emiten facturas sin ningún respaldo, eso es un delito”, expresó ante la prensa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Agregó que se busca mejorar el cumplimiento en favor de la presión tributaria en al menos un punto del PBI. Esto significa alrededor de S/10.000 millones.

Observatorio

Como indicó Felipe James, presidente de la SNI, el Olci tiene como objetivos proveer información confiable, reunir evidencia rigurosa y promover el diálogo técnico y político, para que se formulen políticas públicas que combatan el comercio ilícito.

Además, apuntó que el comercio ilícito no solo representa una amenaza para la economía, sino también para seguridad nacional.

Presentación del Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (Olci). (Foto: Hugo Pérez)

Según la SNI, el contrabando generó movimientos que superan los US$600 millones en el 2024 , lo que llevó a tener pérdidas fiscales de más de US$118 millones.

En complemento, Verónica Boza, intendente de Inteligencia Financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que la minería ilegal representa el 55% de informes de flujos financieros ilícitos que ha presentado la entidad entre enero de 2015 y julio de 2025.

El monto reportado por minería ilegal como actividad ilícita alcanza los US$100.500 millones en ese periodo, indicó. Para los delitos tributarios, agregó, se reportaron US$1.500 millones, representando más del 13% de los informes de la UIF en ese mismo periodo.

Por otra parte, Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, apuntó que el dinero generado en este tipo de comercio -el contrabando- alimenta a las redes del crimen organizado.

Nicolás Zevallos, fundador y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, explicó que existe una cooperación logística práctica en los comercios ilícitos. Hay una articulación entre ellos y los flujos de dinero se mueven entre estas actividades con facilidad, agregó. Y es que, el dinero generado en el comercio ilícito no requiere pasar por el sistema financiero.

Esta situación lleva a que las empresas perciban una competencia desleal y que los consumidores no se sientan seguros de adquirir productos o servicios la no haber estándares de calidad que pueden afectar la salud, acotó Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

MIRA | Exministro Thorne advierte riesgo de Estado fallido y compara al país con México y Argentina

Trabajo

Según Linares de la SNI, el observatorio se basa en pilares estratégicos de generación y sistematización del conocimiento, la articulación y atracción de una potente red de aliados, y la incidencia y comunicación. El gremio espera que la lucha contra el comercio ilícito sea puesto en la agenda nacional de forma permanente.

Además, desde la Sunat, Llerena aseguró que han intervenido US$187 millones este año en la lucha para eliminar el contrabando. Unos US$9,4 millones son por intervenciones al contrabando de cigarros.

Presentación del Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (Olci). (Foto: Hugo Pérez)

En el caso de textiles que ingresan al país por contrabando, la intervención en este año alcanzó los US$3,1 millones y en confecciones, US$11 millones.

A su vez, desde la CAF se busca trabajar en reforzar las aduanas nacionales y en la interoperabilidad, comentó Santiago Rojas, gerente regional norte y representante en el Perú del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).