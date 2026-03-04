Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El gremio empresarial también dio a conocer que las exportaciones mineras peruanas en diciembre de 2025 ascendieron a US$6.468 millones. (Foto: GEC).
El gremio empresarial también dio a conocer que las exportaciones mineras peruanas en diciembre de 2025 ascendieron a US$6.468 millones. (Foto: GEC).
Por Redacción EC

Las exportaciones mineras peruanas al cierre del 2025 marcaron la cifra récord de US$61.849 millones, monto que significó un crecimiento de 28% con relación al año 2024 (US$ 48.368 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.