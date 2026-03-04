Las exportaciones mineras peruanas al cierre del 2025 marcaron la cifra récord de US$61.849 millones, monto que significó un crecimiento de 28% con relación al año 2024 (US$ 48.368 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre de enero a diciembre del 2025 ascendieron a US$28.130 millones, cifra que reflejó un aumento de 19,3% respecto a similar periodo del 2024 (US$23.575 millones).

Mientras que las exportaciones de oro alcanzaron la suma de US$23.244 millones en 2025, que al compararse con el año 2024 (US$15.618 millones) mostraron un incremento de 48,8%.

Asimismo, detalló que el aumento del valor exportado de productos mineros en 2025 respecto al 2024, se sustentó por el mayor valor de los envíos de oro (US$7.626 millones más), cobre (US$4.554 millones más), plomo (US$766 millones más) y zinc (US$487 millones más), debido a los mayores precios y volúmenes registrados.

La SNMPE citó que el año pasado, el cobre representó el 45% del valor de las exportaciones mineras y el oro el 38%. También destacó que las exportaciones mineras explicaron el 66% de las ventas totales del Perú al mundo en 2025.

Desempeño en diciembre último

El gremio empresarial también dio a conocer que las exportaciones mineras peruanas en diciembre de 2025 ascendieron a US$6.468 millones, lo que reflejó un crecimiento de 47,6% con relación a similar mes del 2024 (US$4.381 millones).

La SNMPE indicó que las exportaciones cupríferas sumaron US$2.654 millones en diciembre último, cifra que significó un incremento de 39,3% respecto a diciembre del año 2024 (US$1.905 millones). El aumento de las exportaciones de cobre reportadas en diciembre fue porque el precio creció 43,1%, a pesar de que el volumen se redujo en 2,6%.

De otro lado, señaló que las exportaciones de oro llegaron a US$2.658 millones en diciembre de 2025, lo que representó un aumento de 62,4% con relación a similar mes del 2024 (US$1.636 millones). Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el incremento de su precio en 57,7% y en volumen 3%, respecto a diciembre del 2024.