Resumen

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De acuerdo con Renta4 SAB, la moneda subió 160 puntos básicos con respecto al cierre del día viernes. Foto: GEC.
De acuerdo con Renta4 SAB, la moneda subió 160 puntos básicos con respecto al cierre del día viernes. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró en S/3,5020 informó el Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo con Renta4 SAB, la moneda subió 160 puntos básicos con respecto al cierre del día viernes que cerró en S/3,4860.

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