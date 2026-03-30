El precio del dólar cerró en S/3,5020 informó el Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo con Renta4 SAB, la moneda subió 160 puntos básicos con respecto al cierre del día viernes que cerró en S/3,4860.

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Durante la jornada, Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la demanda provino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos e intervención del BCR con Swaps Cambiario Venta por S/ 200 millones.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Asimismo, en el mercado se negoció US$219 millones a un precio promedio de s/3,4863. El dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,4760 y un nivel máximo de S/3,5020. Además, hoy hubo vencimiento de Swaps Cambiario Venta por el importe de S/650 millones, los cuales fueron renovados.

A nivel global, tensiones geopolíticas y debilidad en otras monedas, como el euro, refuerzan la demanda por el dólar como activo refugio. En conjunto, el contexto apunta a un dólar firme en el corto plazo, condicionado por la evolución de la inflación y la política monetaria en EE. UU.