De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este jueves 21 de mayo es de S/3,4129 con un alza de 0,02% respecto al día anterior.

¿En cuánto cerró el dólar el miércoles 20 de mayo?

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el tipo de cambio estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4040, cierre de S/3,4150, promedio S/3,4088, mínimo S/3,40 y máximo de S/3,4150.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada inició con caída del tipo de cambio al mínimo del día en los primeros 30 minutos de mercado que luego recuperó por demanda local e internacional.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.