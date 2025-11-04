Volcan Compañía Minera anunció la colocación internacional de bonos por US$750 millones, a una tasa del 8,50%, marcando un hito histórico en el desarrollo y proyección financiera de la compañía.

Esta operación representa un paso decisivo dentro de su estrategia de fortalecimiento financiero, diversificación de fuentes de financiamiento y consolidación de su presencia en los mercados internacionales.

Asimismo, Volcan Compañía Minera expresó su reconocimiento y agradecimiento a Integra Capital, por su rol como asesor estratégico en esta transacción, así como a sus bancos de inversión, BofA Securities, Banco BTG Pactual, Goldman Sachs & Co. y Natixis Securities Americas LLC, y a sus asesores legales, A&O Shearman y Payet Rey Cauvi Abogados, cuya colaboración fue clave para el éxito de la operación.

La empresa destacó la favorable recepción del mercado que reafirmó la confianza de los inversionistas en la solidez, trayectoria y capacidad de su gestión.

Además, Volcan resaltó que las agencias calificadoras Moody’s y Fitch Ratings ratificaron recientemente sus calificaciones crediticias, destacando su disciplina financiera, solidez operativa y consistencia en la ejecución de su plan estratégico.

“Este logro refleja el compromiso de Volcan con la creación de valor sostenible para sus accionistas, colaboradores y las comunidades donde opera, reafirmando su visión de seguir creciendo como una de las principales compañías mineras de la región”, concluyó.