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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, bajó un 0,09%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 1,44%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, bajó un 0,09%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 1,44%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes con todos sus índices en rojo, liderados por la caída del 2,21% del tecnológico Nasdaq, que a su vez de vio lastrado por el desplome de empresas como Micron (-13%), una de las mayores empresas estadounidenses de semiconductores.

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