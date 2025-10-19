Laura G. de Rivera: “No se puede creer en todo lo que diga Internet”

Ella participa como voluntaria en la biblioteca del colegio donde va su hija. Y me cuenta que esta escuela había implementado un programa, diseñado por la Comunidad de Madrid, donde se registran todos los libros de cada biblioteca escolar y los nombres de cada niño que se lleva o devuelve un volumen prestado. Hasta entonces, ella apuntaba detalladamente ese servicio en clásicas fichas de papel. Pero las maestras, orgullosas, le informan que ya puede tirar las fichas, que sería mucho más eficiente el servicio si todo está informatizado.

Pero Laura G. de Rivera no aceptó el cambio. “No voy a meter el nombre de menores en los registros de la Comunidad de Madrid.” “¿Qué les importa a ellos saber qué libros han cogido nuestros hijos? ¿Qué quieren hacer con estos datos?” se preguntaba, manteniéndose fiel a su método analógico. Las docentes tuvieron que recular. Pero en el fondo, sabía que su victoria era pírrica. Conectar o no una pequeña biblioteca a la red de la ciudad es solo una de muchas decisiones que tomamos sin pensar, dando por hecho que informatizar resulta siempre mejor.

El Hay Festival invita a Arequipa a esta periodista española especializada en divulgación científica para hablar de su último libro: “Esclavos del Algoritmo: Manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial” (Debate), un volumen en el que ella nos pide detenernos a pensar. Ciertamente, se experimenta cierto repelús durante la lectura, al advertir la progresiva pérdida de nuestras libertades en nuestra relación con las redes sociales. Para su autora, no se trata de una historia espeluznante, sino un informe sobre el estado de la cuestión y un listado de soluciones accesibles: la primera de ellas, pensar por uno mismo.

“Hay que recuperar el cerebro para entender cómo funcionan la Inteligencia Artificial y las plataformas digitales, y saber quién está detrás de ellas. Es una solución gratis, sin impacto medioambiental, y que lo puede hacer cualquiera. Para mí, es importante que el mensaje de este libro sea de esperanza. Frente a todo lo que está pasando, el antídoto es tan sencillo como apagar tu celular”, explica desde el otro lado de la pantalla de Zoom.

El joven desarrollador de software da forma a la política en las redes sociales e Internet con su títere político. (Foto: iStock) / sonmez karakurt

Permíteme preguntarte cuántas veces te han dicho: “No seas paranoica”.

(Sonríe) ¡Mi hijo mayor me lo ha dicho muchas veces, pero le he ido demostrando que no tengo nada de paranoica! Por ejemplo, él pensaba que Google Maps nunca se equivocaba. Hasta que, llevándolo a un examen muy importante y con el tiempo justo, él decidió apelar a Google Maps. Y el programa nos llevó a un descampado. Desde aquel día, después de llegar tarde a su examen, empezó a confiar más en la experiencia humana. Sucede igual cuando el consultor tecnológico Edward Snowden denunció que los sistemas de la inteligencia estadounidense estaban vigilando las comunicaciones de todo el planeta. Esto lo dices tú y suena a conspiranoia, un motivo para encerrarte en el psiquiátrico. Pero él demostró que era cierto. Si se puede demostrar, no es paranoia: es la verdad.

Hay ejemplos que compartes en tu libro que resultan muy preocupantes. La guerra desinformativa parece un caos, imposible de controlar. Sin embargo, demuestras que todo resulta inteligentemente dirigido.

La desinformación es un tema que he investigado mucho. Por una parte, tienes a los gobiernos y políticos que buscan manejar la opinión pública creando cuentas falsas, millones de cuentas falsas para promocionar las virtudes de un candidato y la necesidad de votar por él. Y la gente lo cree. Las personas tenemos un talón de Aquiles: queremos encajar, no desentonar, seguir a la mayoría. Si en redes vemos a una mayoría afirmando algo, nos subimos a ese tren. El peligro es que esa mayoría pueden no ser personas de verdad sino bots, una Inteligencia Artificial programada para apoyar a un político. Esta es la desinformación intencionada. Pero también hay otro tipo de desinformación, todavía más grande, que no es intencionada. Es aquella que se crea simplemente por algoritmos de Inteligencia Artificial generativa. Por ejemplo, imaginemos una plataforma web cuyo algoritmo tiene la misión de tener a sus usuarios enganchados el mayor tiempo posible. Como Maquiavelo, para el algoritmo, el fin de tener a la gente pegada a la pantalla justifica los medios. El algoritmo va probando y va comprobando los patrones humanos y descubre que, cuanto más violenta, morbosa o sexual sea la información, la gente estará más entregada a la pantalla, retuiteando, indignándose, comentando. El algoritmo descubre que eso funciona y apuesta por ese contenido. Que sea real o irreal, no le importa. Así, la desinformación surge de la máquina, sin nadie detrás. Esto es tremendo, porque ya no hablamos de personas malvadas manipulando la opinión pública. Son algoritmos sueltos, con la misión de crear adictos a como dé lugar.

Los ciudadanos más jóvenes desconfían de los medios de prensa, pero no así de las redes sociales o de los ‘influencers’. ¿Por qué?

Hay una falsa sensación de democratización. Cuando escuchamos o vemos a un ‘influencer’ o leemos un post escrito en una red social, pensamos que estamos en una relación de igualdad. Y es más fácil ser engañado por alguien que crees parecido a ti. Es cierto que hay una crisis grandísima en el periodismo de todo el mundo. En España está también muy mal considerado. Es uno de los trabajos más precarios y ninguneados. ¡Y pensemos que el periodista es el intermediario entre el poder y la población! Puede que los medios tampoco sean impecables, pero los periodistas nos hemos formado para esto. Hay estudios que nos dicen que los jóvenes no se informan por periodistas, sino por vídeos de TikTok que encuentran por casualidad. La información de actualidad que obtienen es la que sale de repente, no porque la busquen.

¿Qué guardan los datos personales para justificar la riqueza de las empresas tecnológicas?

La gente a veces se confunde. Piensa que los datos personales son su nombre, su teléfono, su dirección. Y no es eso, es algo mucho más íntimo. Tiene que ver con tus deseos, tus miedos, tus inquietudes, tus necesidades. Esto lo sabe el algoritmo a partir de tu comportamiento online, de cómo te comportas en Internet, a qué le das “me gusta”, qué cosas buscas en Google, cuánto tiempo pasas viendo tal vídeo, qué comentarios haces, quiénes son tus amigos. A partir de esos datos, el algoritmo es capaz de trazar una radiografía muy perfecta de quién eres. Podrías decir qué le importa al algoritmo saber eso. Y le importa para, por ejemplo, incluirte en la lista de hombres de 40 años, sin hijos, que no están contentos con su trabajo y que desean viajar, para mandarte publicidad. Se trata de vendernos publicidad muy personalizada, dirigida a nuestras debilidades más íntimas. Y esto es un arma muy poderosa a la hora de manejar la opinión pública, tanto para comprar bienes o servicios como para influenciar en las elecciones. Es un poder que permite segmentar la población, establecer perfiles de gente bajo cualquier criterio. Por eso hablamos de una información tan valiosa. Y por eso ellos se están haciendo tan ricos.

(Foto: iStock) / sorbetto

¿Cómo los medios de prensa pueden mantenerse relevantes en tiempos del algoritmo?

Es la pregunta del millón. Está claro que la gente no es tonta. Cuando tú ofreces un contenido honesto, de calidad, el público se da cuenta y lo valora. Es verdad que las personas están hartas de lo que reciben por televisión, que parece repetir las mismas cosas todo el tiempo para lavarte el cerebro. Lo vimos con la pandemia, cuando todos los canales decían exactamente lo mismo. Yo creo que la estrategia es apostar por la calidad y defender la dignidad de nuestra profesión.

En tu libro hablas también del sesgo del algoritmo en modelos predictivos. ¿Cómo amplifica el algoritmo los prejuicios de los programadores humanos?

El algoritmo no está dotado de conciencia, ni raciocinio, ni principios, ni moral. Son, simplemente, instrucciones matemáticas, pura estadística. Lo que hace un algoritmo es encontrar patrones en grandes cantidades de datos. Entonces, si los datos con los que lo alimentamos son datos históricos, toda la historia de nuestro racismo, de nuestro machismo, nuestro clasismo, va a reproducirse y magnificarse. En España, por ejemplo, hay un programa utilizado en las cárceles para analizar si le dan o no libertad condicional a un preso. Un estudio arrojó que ese sistema arrojaba alrededor del 60% de falsos positivos. Decía que un preso era peligroso cuando no era verdad. Las personas tendemos a pensar que si la respuesta la dice una Inteligencia Artificial, tiene razón. Creemos que si una máquina ha llegado a esa conclusión, con todos los datos procesados, quiénes somos para llevarle la contraria. Ese es el problema de los sesgos: delegamos nuestras libertades al promedio de todos nuestros aspectos positivos y negativos calculados por una máquina.

¿Cuándo empezamos a delegar a las máquinas esas decisiones tan importantes como el diseño de políticas públicas o decisiones judiciales?

Es nuestro deseo de organizar, de mecanizar las cosas. Lo vemos desde la Revolución Industrial. En vez de que un artesano fabrique nuestros zapatos, los produce una fábrica donde hay líneas de producción que pueden ser medidas. Vivimos la continuación lógica de esa mecanización de las tareas anteriormente humanas. Ahora mecanizamos las políticas públicas, las decisiones judiciales, las hipotecas, las pensiones. ¿Por qué se está dejando eso a manos de las máquinas? “En aras de la eficiencia”, responden las administraciones, los gobiernos y las empresas. Se ahorran mano de obra, les sale más barato, les resulta más confiable. Es una falacia difícil de romper.

Hay personas que van a la cárcel porque una computadora lo confundió con un delincuente. O drones que disparan contra alguien porque su programa de reconocimiento facial lo confundió con un enemigo...

En las leyes debe quedar claro que la última palabra en una decisión de vida o muerte no la puede tener una computadora. Ahora mismo, muchos países intentan prohibir las llamadas armas letales autónomas. Muchos expertos intentan conseguir que esto se regule. Sin embargo, para fines militares no hay límites en el uso de la Inteligencia Artificial. Además de la legislación, hace falta personas educadas. Hay que saber, por ejemplo, que si colgamos en nuestras redes sociales fotos de nuestros hijos y nietos, es muy posible que esas fotos acaben en páginas web de pederastia y pedofilia. Un estudio demuestra que el 50% de las fotos de menores en estas páginas fueron sacadas de perfiles públicos de redes sociales, de los padres que querían mostrar qué guapa estaba su niña en la playa.

Sabemos que la desinformación genera dinero para los dueños de las plataformas digitales. Con esta lógica perversa, ¿es imposible pensar en una autorregulación?

Para pelear contra la desinformación nunca podremos tener como aliado a las empresas tecnológicas. Nunca. Las plataformas digitales son empresas privadas y quieren maximizar su beneficio. No están ahí para hacer un bien a la humanidad ni para ser éticas, están para hacer dinero. Por eso, son las empresas más ricas del mundo. Pienso que la solución más efectiva está en cada uno. Sería excelente educar a los niños en algo que a los mayores nos resulta una obviedad: que Internet no es la realidad. Que los resultados que me da Google, las informaciones en la red social, no equivalen a la realidad. La gente debe aprender que no se puede creer en todo lo que diga Internet. A partir de ahí, podemos empezar a educarnos en cómo diferenciar una información falsa de una verdadera. Es muy importante que los jóvenes comprendan que hay mucha realidad que se queda fuera de los márgenes de Google.

¿Qué debería incluir esa educación digital crítica para los “nativos digitales”?

Que lean los clásicos. Que tengan una formación en humanismo. Contra lo que intuitivamente podríamos pensar, una educación digital crítica no tiene que ver con las computadoras. Ellos ya saben moverse en redes sociales. No hace falta que alguien les enseñe. Se necesita la otra parte: aprender a pensar. ¿Y cómo se aprende a pensar? Pensando, enriqueciéndonos con lo que pensaron otros antes que nosotros. Eso nos ayuda a formarnos, a entender y a cultivar nuestra humanidad, en un momento en el que podríamos perderla.

SEPA MÁS En conversación con María del Milagro Lozada, la investigadora Laura G. de Rivera participa del Hay Festival el sábado 8 de noviembre al mediodía en el auditorio del Colegio de Arquitectos de Arequipa. Ella hablará sobre “Lo que el algoritmo esconde”, una mirada crítica y necesaria sobre el impacto de los sistemas algorítmicos en nuestras vidas.