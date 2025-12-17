El partido político Acción Popular convocó a un Plenario Nacional Extraordinario para el sábado 20 de diciembre luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulara sus comicios primarios y resolviera excluir a la agrupación de su participación en las Elecciones Generales de 2026.

La sesión será a las 10:00 a.m., en el local central del partido ubicado en la Av. 9 de diciembre 218, Cercado de Lima, y según la convocatoria firmada por el secretario general nacional Juan José Abad Cabrera, tiene dos puntos principales en su agenda. El primero es la Presentación y aprobación del Plan de Gobierno de Acción Popular 2026-2031, pero también como segundo tema acciones a tomar sobre el Comité Nacional Electoral (CNE).

Cabe recordar que, según la resolución del JNE, se detectaron “vicios sustanciales” en las elecciones internas primarias de Acción Popular. El organismo electoral encontró que existía una discrepancia entre los delegados declarados ganadores por el CNE del partido político y la lista del material electoral elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en base a información que remitió la presidenta del comité, Cinthia Pajuelo.

Estas inconsistencias se registraron en circunscripciones como Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima y Loreto, mientras que el JNE determinó que la totalidad de las mesas de sufragio presentó un vicio relacionado con la conformación del cuerpo electoral. Por esto, procedieron a anular las elecciones primarias, dejando así fuera de los comicios generales del 2026 al partido de la lampa.

Ante la decisión, los dirigentes de Acción Popular han anunciado diversas medidas. El presidente del partido, Julio Chávez Chiong, dijo que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) mientras que en paralelo presenta un pedido de nulidad ante el pleno del JNE.