La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que más de dos millones de ciudadanos han completado el proceso de selección de su local de votación para las Elecciones Generales 2026.

El subgerente de documentación e investigación electoral de la ONPE, Pablo Hartill Montalvo, indicó que 2 millones 400 mil peruanos ya han registrado su elección. Las jurisdicciones de Lima, Callao y Arequipa son las zonas que concentran la mayor cantidad de registros. La ONPE informó que 43 locales disponibles ya han alcanzado su capacidad máxima de aforo.

La plataforma digital estará disponible hasta este domingo 14 de diciembre de 2025, sin posibilidad de prórroga. El objetivo del proceso es permitir a los electores sufragar en un local cercano a sus domicilios, dentro del distrito que figura en su DNI.

El proceso de selección a través del aplicativo “Elige tu local de votación” (ETLV) está disponible las 24 horas del día en versión web para computadoras o móviles.

El primer paso es verificar la identidad del ciudadano con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para la verificación, se pide responder tres preguntas personales, o usar el reconocimiento facial en el caso de la versión móvil.

Una vez verificada la identidad, el ciudadano debe registrar su correo electrónico y un número de celular. El elector recibirá un mensaje en su correo para confirmar la dirección y así poder continuar con la selección. Los ciudadanos tienen la opción de seleccionar hasta tres locales de votación dentro del distrito registrado en el DNI.

Es preciso indicar que la elección del local de votación solo es válida para aquellos ciudadanos que mantuvieron actualizada su dirección en el DNI antes del 14 de octubre de 2025, fecha en que se realizó el cierre del padrón electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) coordina con la ONPE el proceso electoral. Si el elector no realiza la selección, la ONPE asignará automáticamente un local con espacios disponibles, lo que podría implicar una ubicación distante de su domicilio.

Después de seleccionar y guardar las opciones, el elector tiene hasta dos oportunidades adicionales para modificar su elección.

La ONPE tiene programado notificar el local de votación definitivo a cada ciudadano en marzo de 2026, antes de la jornada electoral del 12 de abril de 2026. El registro de datos personales cuenta con protección de la Ley N.º 29733 (Ley de Protección de Datos Personales), según la ONPE.