El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Dirección Nacional de Operaciones (DIRNOS) de la Policía Nacional del Perú (PNP). El encuentro tuvo como propósito principal coordinar las medidas de seguridad que se implementarán durante las próximas Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril.

Durante la sesión, Corvetto Salinas explicó las disposiciones técnicas que buscan facilitar el sufragio del personal de la PNP y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que sea destacado fuera de su circunscripción electoral el día de los comicios.

En el marco de esta coordinación, el titular de la ONPE mostró el diseño de la cédula de sufragio de tres secciones que será utilizada específicamente por los miembros de las fuerzas del orden desplazados en sus puestos de servicio.

La ONPE señaló que este esfuerzo logístico tiene como fin último velar por la fiel y libre expresión de la voluntad popular manifestada en las urnas. La organización de los comicios de 2026 demanda un despliegue de gran magnitud por parte de las autoridades, debido a cambios normativos significativos como el retorno a la bicameralidad en el Congreso.

Para la jornada del 12 de abril de 2026, más de 27 millones de peruanos están facultados para elegir un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y titulares del Parlamento Andino.