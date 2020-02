Esta mañana un perro fue arrollado por uno de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, entre las estaciones Villa El Salvador y Parque Industrial, luego de caer y quedar atrapado en las vías de este sistema de transporte. Sin embargo, algunas personas denunciaron que no recibió atención oportuna.

► Metro de Lima: Línea 1 amplía su horario de atención al público desde este lunes

► Dándole color a San Juan de Lurigancho: artistas pintan murales en Metro de Lima

Se trataría de una mascota abandonada que murió en el acto. “Estuvo más de media hora esperando por ayuda tras caer en la vía de la Línea Uno. Finalmente un tren lo arrolló pese a que usuarios del servicio habían advertido de la emergencia”, señala la cuenta de Facebook del Proyecto Libertad, organización a favor de la protección de los animales.

Dieron cuenta no se trataría de la primera vez que ocurre un accidente similar. “Averiguando un poco más, con varios trabajadores, nos enteramos que este no sería un caso aislado, sino que ya se han dado varios similares de animales que ingresan por accidente a la vía de la Línea 1 y no son auxiliados”, aseguraron.

Sobre este hecho, por medio de un comunicado la Línea 1 del Metro de Lima confirmó que una mascota se encontraba en las vías del tren y que fue arrollada, pero que se activaron los protocolos. “Se hicieron las coordinaciones internas para ingresar a la vía a rescatar al can, sin poner en riesgo la seguridad de nuestros pasajeros. A pesar de los esfuerzos, no pudo ser retirado y fue arrollado”, informó la empresa en un comunicado enviado a este Diario.

Por otro lado, también puntualizó que cualquier frenado intempestivo del tren podría poner en riesgo la seguridad de los pasajeros por lo que se procede a la reducción paulatina de los vehículos.

Lamentaron la muerte del animal, señalando que los usuarios que detecten una mascota dentro de la estación pueden llamar la línea gratuita 0800-111-21 o alertar en la estación más cercana.