Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Minivan informal choca contra tráiler estacionado y deja tres muertos en Panamericana Sur. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Minivan informal choca contra tráiler estacionado y deja tres muertos en Panamericana Sur. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Una minivan que hacía el servicio de transporte informal por la carretera Panamericana Sur se chocó contra un tráiler mal estacionado a la altura del kilómetro 23, en el distrito de Villa El Salvador, y dejó como saldo tres personas muertas y unos ocho heridos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.