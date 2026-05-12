Una minivan que hacía el servicio de transporte informal por la carretera Panamericana Sur se chocó contra un tráiler mal estacionado a la altura del kilómetro 23, en el distrito de Villa El Salvador, y dejó como saldo tres personas muertas y unos ocho heridos.

Según testigos que vieron el violento impacto, el vehículo pesado se había estacionado en un carril de la carretera solo con sus luces intermitentes encendidas, sin conos ni otra señalización, porque su conductor bajó a comprar algo a un grifo cercano.

Es entonces que la minivan amarilla, cuyo chofer se había quedado dormido, impacta por alcance con el tráiler y destrozó toda la mitad derecha donde estaban los pasajeros en los asientos delanteros y hacia el lado de la puerta de ingreso.

Minivan informal choca contra tráiler estacionado y deja tres muertos en Panamericana Sur. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Minivan informal choca contra tráiler estacionado y deja tres muertos en Panamericana Sur. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Minivan informal choca contra tráiler estacionado y deja tres muertos en Panamericana Sur. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Producto del choque fallecieron en el lugar tres personas, entre ellos dos miembros de una familia identificados como César Torres Sánchez y su hija Sharon Torres Cárdenas. Otro pasajero que iba sentado adelante también perdió la vida.

Los dos conductores de los vehículos involucrados fueron trasladados a la comisaría Mateo Pumacahua, mientras que los ocho heridos sobrevivientes fueron llevados al Hospital Santa María y al Hospital de Emergencias de VES.