La incertidumbre sobre la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez sigue creciendo. Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), expresó su preocupación por la falta de transparencia en temas clave como el sistema de alerta y el abastecimiento de combustible, los cuales aún no están operativos.

Gutiérrez señaló, en diálogo con Canal N, que el sistema Building Management System (BMS), encargado de coordinar los subsistemas del terminal, no estará instalado hasta julio de este año.

“Lo que se ha publicado ayer es que ese sistema BMS, no va a estar operativo, no está instalado aparentemente, y no lo estaría hasta julio del 2025. LAP tiene que aclarar esto, si es o no un sistema crítico. Si no lo es, se sigue adelante; y si lo es, hay que transparentar las cosas . Han sacado un comunicado donde no han dicho ni una sola palabra sobre este tema que es trascendental ”, manifestó Carlos Gutiérrez.

Otro punto crítico es el sistema de abastecimiento de combustible. Según Gutiérrez, no se han realizado pruebas con aeronaves, lo que genera dudas sobre su funcionamiento.

“Otro tema importante es cuándo vamos a tener certeza de que el sistema de abastecimiento de combustible también va a estar operativo, porque ayer no se ha hecho pruebas con aviones. Se ha simulado, digamos, varias operaciones, de 700 a 800 pasajeros, que no es un momento crítico como para estresar sistemas , pero sí cuando se requiere hacer simulaciones con aeronaves, tiene que estar operativo ese sistema de abastecimiento de combustible”, advirtió.

Además, Gutiérrez cuestionó el estado de la infraestructura del terminal, afirmando que sigue en construcción y que no se cumplió con la fecha de entrega establecida. También alertó sobre la conectividad vial, señalando que las vías de acceso no están preparadas para un alto flujo vehicular.

Ante estos problemas, el sector aéreo exige respuestas claras de Lima Airport Partners (LAP) sobre el estado real de las obras y los plazos de implementación, ya que cualquier retraso o falla podría afectar seriamente las operaciones del nuevo terminal.